Signale / MetaTrader 4 / Goldenmix F
Suk Kwan Lenna Heung

Goldenmix F

Suk Kwan Lenna Heung
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 109%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
469
Gewinntrades:
300 (63.96%)
Verlusttrades:
169 (36.03%)
Bester Trade:
51.94 USD
Schlechtester Trade:
-18.33 USD
Bruttoprofit:
2 126.84 USD (144 037 pips)
Bruttoverlust:
-1 036.00 USD (103 112 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (60.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
60.96 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
98.84%
Max deposit load:
5.54%
Letzter Trade:
32 Minuten
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
19.62
Long-Positionen:
235 (50.11%)
Short-Positionen:
234 (49.89%)
Profit-Faktor:
2.05
Mathematische Gewinnerwartung:
2.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-17.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-46.27 USD (3)
Wachstum pro Monat :
9.21%
Jahresprognose:
111.76%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
55.59 USD (2.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.23% (46.27 USD)
Kapital:
7.55% (157.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURNZD 52
EURAUD 50
CADJPY 41
EURJPY 40
AUDJPY 38
NZDJPY 32
EURCAD 29
USDCHF 27
USDCAD 23
AUDNZD 22
AUDCAD 18
NZDUSD 17
CADCHF 15
AUDUSD 15
AUDCHF 14
NZDCAD 14
NZDCHF 13
EURCHF 9
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURNZD 134
EURAUD 110
CADJPY 108
EURJPY 94
AUDJPY 110
NZDJPY 49
EURCAD 69
USDCHF 66
USDCAD 30
AUDNZD 39
AUDCAD 43
NZDUSD 47
CADCHF 29
AUDUSD 35
AUDCHF 32
NZDCAD 33
NZDCHF 37
EURCHF 27
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURNZD 6.6K
EURAUD 1.5K
CADJPY 8.5K
EURJPY 5.2K
AUDJPY 3.2K
NZDJPY -6.4K
EURCAD 5K
USDCHF 3.7K
USDCAD 2.7K
AUDNZD -206
AUDCAD 2.4K
NZDUSD 2.1K
CADCHF 1.6K
AUDUSD 2.2K
AUDCHF 1.5K
NZDCAD 2.5K
NZDCHF -172
EURCHF -336
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +51.94 USD
Schlechtester Trade: -18 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +60.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "UltimaMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
