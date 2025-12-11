СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Goldenmix F
Suk Kwan Lenna Heung

Goldenmix F

Suk Kwan Lenna Heung
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 107%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
462
Прибыльных трейдов:
297 (64.28%)
Убыточных трейдов:
165 (35.71%)
Лучший трейд:
51.94 USD
Худший трейд:
-18.33 USD
Общая прибыль:
2 070.66 USD (142 654 pips)
Общий убыток:
-998.78 USD (100 918 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (60.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
60.96 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
98.84%
Макс. загрузка депозита:
4.19%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
54
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
19.28
Длинных трейдов:
230 (49.78%)
Коротких трейдов:
232 (50.22%)
Профит фактор:
2.07
Мат. ожидание:
2.32 USD
Средняя прибыль:
6.97 USD
Средний убыток:
-6.05 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-17.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-46.27 USD (3)
Прирост в месяц:
11.27%
Годовой прогноз:
136.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
55.59 USD (2.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.23% (46.27 USD)
По эквити:
7.17% (143.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURNZD 50
EURAUD 47
CADJPY 41
EURJPY 40
AUDJPY 38
NZDJPY 30
EURCAD 29
USDCHF 27
USDCAD 23
AUDNZD 22
AUDCAD 18
NZDUSD 17
CADCHF 15
AUDUSD 15
AUDCHF 14
NZDCAD 14
NZDCHF 13
EURCHF 9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURNZD 127
EURAUD 105
CADJPY 108
EURJPY 94
AUDJPY 110
NZDJPY 43
EURCAD 69
USDCHF 66
USDCAD 30
AUDNZD 39
AUDCAD 43
NZDUSD 47
CADCHF 29
AUDUSD 35
AUDCHF 32
NZDCAD 33
NZDCHF 37
EURCHF 27
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURNZD 6.5K
EURAUD 2.6K
CADJPY 8.5K
EURJPY 5.2K
AUDJPY 3.2K
NZDJPY -6.5K
EURCAD 5K
USDCHF 3.7K
USDCAD 2.7K
AUDNZD -206
AUDCAD 2.4K
NZDUSD 2.1K
CADCHF 1.6K
AUDUSD 2.2K
AUDCHF 1.5K
NZDCAD 2.5K
NZDCHF -172
EURCHF -336
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +51.94 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +60.96 USD
Макс. убыток в серии: -17.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Goldenmix F
30 USD в месяц
107%
0
0
USD
2.1K
USD
19
100%
462
64%
99%
2.07
2.32
USD
7%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.