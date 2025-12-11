SignauxSections
Suk Kwan Lenna Heung

Goldenmix F

Suk Kwan Lenna Heung
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 100%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
411
Bénéfice trades:
267 (64.96%)
Perte trades:
144 (35.04%)
Meilleure transaction:
51.94 USD
Pire transaction:
-18.33 USD
Bénéfice brut:
1 885.27 USD (130 112 pips)
Perte brute:
-881.34 USD (88 215 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (60.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
60.96 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.42%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
21.70
Longs trades:
209 (50.85%)
Courts trades:
202 (49.15%)
Facteur de profit:
2.14
Rendement attendu:
2.44 USD
Bénéfice moyen:
7.06 USD
Perte moyenne:
-6.12 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-46.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-46.27 USD (3)
Croissance mensuelle:
13.63%
Prévision annuelle:
165.40%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
46.27 USD (3.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.23% (46.27 USD)
Par fonds propres:
5.62% (112.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURNZD 45
EURAUD 44
CADJPY 38
AUDJPY 35
EURJPY 33
NZDJPY 29
EURCAD 28
USDCHF 23
USDCAD 19
AUDNZD 19
AUDCAD 17
NZDUSD 14
CADCHF 13
AUDUSD 13
AUDCHF 12
NZDCAD 12
NZDCHF 10
EURCHF 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURNZD 111
EURAUD 100
CADJPY 104
AUDJPY 100
EURJPY 77
NZDJPY 40
EURCAD 66
USDCHF 53
USDCAD 50
AUDNZD 32
AUDCAD 47
NZDUSD 34
CADCHF 39
AUDUSD 38
AUDCHF 28
NZDCAD 30
NZDCHF 28
EURCHF 28
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURNZD 6.2K
EURAUD 3.8K
CADJPY 7.7K
AUDJPY 2.7K
EURJPY 5.2K
NZDJPY -6.9K
EURCAD 4.4K
USDCHF 3.1K
USDCAD 5K
AUDNZD -1.4K
AUDCAD 2.9K
NZDUSD 1.8K
CADCHF 2.2K
AUDUSD 2.7K
AUDCHF 1.2K
NZDCAD 2.6K
NZDCHF -418
EURCHF -277
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +51.94 USD
Pire transaction: -18 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +60.96 USD
Perte consécutive maximale: -46.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
