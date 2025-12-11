- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
464
利益トレード:
298 (64.22%)
損失トレード:
166 (35.78%)
ベストトレード:
51.94 USD
最悪のトレード:
-18.33 USD
総利益:
2 081.53 USD (143 146 pips)
総損失:
-1 002.81 USD (101 233 pips)
最大連続の勝ち:
12 (60.96 USD)
最大連続利益:
60.96 USD (12)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
98.84%
最大入金額:
4.46%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
19.40
長いトレード:
232 (50.00%)
短いトレード:
232 (50.00%)
プロフィットファクター:
2.08
期待されたペイオフ:
2.32 USD
平均利益:
6.99 USD
平均損失:
-6.04 USD
最大連続の負け:
4 (-17.00 USD)
最大連続損失:
-46.27 USD (3)
月間成長:
10.20%
年間予想:
123.71%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
55.59 USD (2.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.23% (46.27 USD)
エクイティによる:
7.17% (143.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURNZD
|52
|EURAUD
|47
|CADJPY
|41
|EURJPY
|40
|AUDJPY
|38
|NZDJPY
|30
|EURCAD
|29
|USDCHF
|27
|USDCAD
|23
|AUDNZD
|22
|AUDCAD
|18
|NZDUSD
|17
|CADCHF
|15
|AUDUSD
|15
|AUDCHF
|14
|NZDCAD
|14
|NZDCHF
|13
|EURCHF
|9
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURNZD
|134
|EURAUD
|105
|CADJPY
|108
|EURJPY
|94
|AUDJPY
|110
|NZDJPY
|43
|EURCAD
|69
|USDCHF
|66
|USDCAD
|30
|AUDNZD
|39
|AUDCAD
|43
|NZDUSD
|47
|CADCHF
|29
|AUDUSD
|35
|AUDCHF
|32
|NZDCAD
|33
|NZDCHF
|37
|EURCHF
|27
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURNZD
|6.6K
|EURAUD
|2.6K
|CADJPY
|8.5K
|EURJPY
|5.2K
|AUDJPY
|3.2K
|NZDJPY
|-6.5K
|EURCAD
|5K
|USDCHF
|3.7K
|USDCAD
|2.7K
|AUDNZD
|-206
|AUDCAD
|2.4K
|NZDUSD
|2.1K
|CADCHF
|1.6K
|AUDUSD
|2.2K
|AUDCHF
|1.5K
|NZDCAD
|2.5K
|NZDCHF
|-172
|EURCHF
|-336
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +51.94 USD
最悪のトレード: -18 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +60.96 USD
最大連続損失: -17.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
108%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
19
100%
464
64%
99%
2.07
2.32
USD
USD
7%
1:500