シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Goldenmix F
Suk Kwan Lenna Heung

Goldenmix F

Suk Kwan Lenna Heung
レビュー0件
信頼性
19週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 108%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
464
利益トレード:
298 (64.22%)
損失トレード:
166 (35.78%)
ベストトレード:
51.94 USD
最悪のトレード:
-18.33 USD
総利益:
2 081.53 USD (143 146 pips)
総損失:
-1 002.81 USD (101 233 pips)
最大連続の勝ち:
12 (60.96 USD)
最大連続利益:
60.96 USD (12)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
98.84%
最大入金額:
4.46%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
19.40
長いトレード:
232 (50.00%)
短いトレード:
232 (50.00%)
プロフィットファクター:
2.08
期待されたペイオフ:
2.32 USD
平均利益:
6.99 USD
平均損失:
-6.04 USD
最大連続の負け:
4 (-17.00 USD)
最大連続損失:
-46.27 USD (3)
月間成長:
10.20%
年間予想:
123.71%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
55.59 USD (2.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.23% (46.27 USD)
エクイティによる:
7.17% (143.96 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURNZD 52
EURAUD 47
CADJPY 41
EURJPY 40
AUDJPY 38
NZDJPY 30
EURCAD 29
USDCHF 27
USDCAD 23
AUDNZD 22
AUDCAD 18
NZDUSD 17
CADCHF 15
AUDUSD 15
AUDCHF 14
NZDCAD 14
NZDCHF 13
EURCHF 9
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURNZD 134
EURAUD 105
CADJPY 108
EURJPY 94
AUDJPY 110
NZDJPY 43
EURCAD 69
USDCHF 66
USDCAD 30
AUDNZD 39
AUDCAD 43
NZDUSD 47
CADCHF 29
AUDUSD 35
AUDCHF 32
NZDCAD 33
NZDCHF 37
EURCHF 27
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURNZD 6.6K
EURAUD 2.6K
CADJPY 8.5K
EURJPY 5.2K
AUDJPY 3.2K
NZDJPY -6.5K
EURCAD 5K
USDCHF 3.7K
USDCAD 2.7K
AUDNZD -206
AUDCAD 2.4K
NZDUSD 2.1K
CADCHF 1.6K
AUDUSD 2.2K
AUDCHF 1.5K
NZDCAD 2.5K
NZDCHF -172
EURCHF -336
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +51.94 USD
最悪のトレード: -18 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +60.96 USD
最大連続損失: -17.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください