- 자본
- 축소
트레이드:
492
이익 거래:
318 (64.63%)
손실 거래:
174 (35.37%)
최고의 거래:
51.94 USD
최악의 거래:
-18.33 USD
총 수익:
2 306.59 USD (152 422 pips)
총 손실:
-1 074.99 USD (105 717 pips)
연속 최대 이익:
12 (60.96 USD)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
98.84%
최대 입금량:
11.90%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
22.16
롱(주식매수):
245 (49.80%)
숏(주식차입매도):
247 (50.20%)
수익 요인:
2.15
기대수익:
2.50 USD
평균 이익:
7.25 USD
평균 손실:
-6.18 USD
연속 최대 손실:
4 (-17.00 USD)
연속 최대 손실:
-46.27 USD (3)
월별 성장률:
12.78%
연간 예측:
155.11%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
55.59 USD (2.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.23% (46.27 USD)
자본금별:
22.01% (271.04 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURNZD
|55
|EURAUD
|53
|CADJPY
|42
|EURJPY
|42
|AUDJPY
|40
|NZDJPY
|32
|USDCHF
|29
|EURCAD
|29
|USDCAD
|25
|AUDNZD
|22
|NZDUSD
|18
|AUDCAD
|18
|AUDUSD
|18
|CADCHF
|17
|NZDCAD
|16
|AUDCHF
|14
|NZDCHF
|13
|EURCHF
|9
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURNZD
|141
|EURAUD
|134
|CADJPY
|115
|EURJPY
|102
|AUDJPY
|125
|NZDJPY
|49
|USDCHF
|83
|EURCAD
|69
|USDCAD
|39
|AUDNZD
|39
|NZDUSD
|55
|AUDCAD
|43
|AUDUSD
|50
|CADCHF
|44
|NZDCAD
|48
|AUDCHF
|32
|NZDCHF
|37
|EURCHF
|27
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURNZD
|5.5K
|EURAUD
|3.3K
|CADJPY
|9.1K
|EURJPY
|5.4K
|AUDJPY
|4.4K
|NZDJPY
|-6.4K
|USDCHF
|4.3K
|EURCAD
|5K
|USDCAD
|2.8K
|AUDNZD
|-206
|NZDUSD
|2.5K
|AUDCAD
|2.4K
|AUDUSD
|2.6K
|CADCHF
|2.2K
|NZDCAD
|3.5K
|AUDCHF
|1.5K
|NZDCHF
|-172
|EURCHF
|-336
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +51.94 USD
최악의 거래: -18 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +60.96 USD
연속 최대 손실: -17.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "UltimaMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
