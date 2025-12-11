시그널섹션
Suk Kwan Lenna Heung

Goldenmix F

Suk Kwan Lenna Heung
0 리뷰
안정성
21
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 123%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
492
이익 거래:
318 (64.63%)
손실 거래:
174 (35.37%)
최고의 거래:
51.94 USD
최악의 거래:
-18.33 USD
총 수익:
2 306.59 USD (152 422 pips)
총 손실:
-1 074.99 USD (105 717 pips)
연속 최대 이익:
12 (60.96 USD)
연속 최대 이익:
60.96 USD (12)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
98.84%
최대 입금량:
11.90%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
22.16
롱(주식매수):
245 (49.80%)
숏(주식차입매도):
247 (50.20%)
수익 요인:
2.15
기대수익:
2.50 USD
평균 이익:
7.25 USD
평균 손실:
-6.18 USD
연속 최대 손실:
4 (-17.00 USD)
연속 최대 손실:
-46.27 USD (3)
월별 성장률:
12.78%
연간 예측:
155.11%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
55.59 USD (2.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.23% (46.27 USD)
자본금별:
22.01% (271.04 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURNZD 55
EURAUD 53
CADJPY 42
EURJPY 42
AUDJPY 40
NZDJPY 32
USDCHF 29
EURCAD 29
USDCAD 25
AUDNZD 22
NZDUSD 18
AUDCAD 18
AUDUSD 18
CADCHF 17
NZDCAD 16
AUDCHF 14
NZDCHF 13
EURCHF 9
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURNZD 141
EURAUD 134
CADJPY 115
EURJPY 102
AUDJPY 125
NZDJPY 49
USDCHF 83
EURCAD 69
USDCAD 39
AUDNZD 39
NZDUSD 55
AUDCAD 43
AUDUSD 50
CADCHF 44
NZDCAD 48
AUDCHF 32
NZDCHF 37
EURCHF 27
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURNZD 5.5K
EURAUD 3.3K
CADJPY 9.1K
EURJPY 5.4K
AUDJPY 4.4K
NZDJPY -6.4K
USDCHF 4.3K
EURCAD 5K
USDCAD 2.8K
AUDNZD -206
NZDUSD 2.5K
AUDCAD 2.4K
AUDUSD 2.6K
CADCHF 2.2K
NZDCAD 3.5K
AUDCHF 1.5K
NZDCHF -172
EURCHF -336
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +51.94 USD
최악의 거래: -18 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +60.96 USD
연속 최대 손실: -17.00 USD

