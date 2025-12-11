- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
464
Negociações com lucro:
298 (64.22%)
Negociações com perda:
166 (35.78%)
Melhor negociação:
51.94 USD
Pior negociação:
-18.33 USD
Lucro bruto:
2 081.53 USD (143 146 pips)
Perda bruta:
-1 002.81 USD (101 233 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (60.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
60.96 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
98.84%
Depósito máximo carregado:
4.46%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
19.40
Negociações longas:
232 (50.00%)
Negociações curtas:
232 (50.00%)
Fator de lucro:
2.08
Valor esperado:
2.32 USD
Lucro médio:
6.99 USD
Perda média:
-6.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-17.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-46.27 USD (3)
Crescimento mensal:
10.20%
Previsão anual:
123.71%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
55.59 USD (2.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.23% (46.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.17% (143.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURNZD
|52
|EURAUD
|47
|CADJPY
|41
|EURJPY
|40
|AUDJPY
|38
|NZDJPY
|30
|EURCAD
|29
|USDCHF
|27
|USDCAD
|23
|AUDNZD
|22
|AUDCAD
|18
|NZDUSD
|17
|CADCHF
|15
|AUDUSD
|15
|AUDCHF
|14
|NZDCAD
|14
|NZDCHF
|13
|EURCHF
|9
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURNZD
|134
|EURAUD
|105
|CADJPY
|108
|EURJPY
|94
|AUDJPY
|110
|NZDJPY
|43
|EURCAD
|69
|USDCHF
|66
|USDCAD
|30
|AUDNZD
|39
|AUDCAD
|43
|NZDUSD
|47
|CADCHF
|29
|AUDUSD
|35
|AUDCHF
|32
|NZDCAD
|33
|NZDCHF
|37
|EURCHF
|27
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURNZD
|6.6K
|EURAUD
|2.6K
|CADJPY
|8.5K
|EURJPY
|5.2K
|AUDJPY
|3.2K
|NZDJPY
|-6.5K
|EURCAD
|5K
|USDCHF
|3.7K
|USDCAD
|2.7K
|AUDNZD
|-206
|AUDCAD
|2.4K
|NZDUSD
|2.1K
|CADCHF
|1.6K
|AUDUSD
|2.2K
|AUDCHF
|1.5K
|NZDCAD
|2.5K
|NZDCHF
|-172
|EURCHF
|-336
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +51.94 USD
Pior negociação: -18 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +60.96 USD
Máxima perda consecutiva: -17.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
108%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
19
100%
464
64%
99%
2.07
2.32
USD
USD
7%
1:500