Suk Kwan Lenna Heung

Goldenmix F

Suk Kwan Lenna Heung
0 comentários
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 108%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
464
Negociações com lucro:
298 (64.22%)
Negociações com perda:
166 (35.78%)
Melhor negociação:
51.94 USD
Pior negociação:
-18.33 USD
Lucro bruto:
2 081.53 USD (143 146 pips)
Perda bruta:
-1 002.81 USD (101 233 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (60.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
60.96 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
98.84%
Depósito máximo carregado:
4.46%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
19.40
Negociações longas:
232 (50.00%)
Negociações curtas:
232 (50.00%)
Fator de lucro:
2.08
Valor esperado:
2.32 USD
Lucro médio:
6.99 USD
Perda média:
-6.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-17.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-46.27 USD (3)
Crescimento mensal:
10.20%
Previsão anual:
123.71%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
55.59 USD (2.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.23% (46.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.17% (143.96 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURNZD 52
EURAUD 47
CADJPY 41
EURJPY 40
AUDJPY 38
NZDJPY 30
EURCAD 29
USDCHF 27
USDCAD 23
AUDNZD 22
AUDCAD 18
NZDUSD 17
CADCHF 15
AUDUSD 15
AUDCHF 14
NZDCAD 14
NZDCHF 13
EURCHF 9
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURNZD 134
EURAUD 105
CADJPY 108
EURJPY 94
AUDJPY 110
NZDJPY 43
EURCAD 69
USDCHF 66
USDCAD 30
AUDNZD 39
AUDCAD 43
NZDUSD 47
CADCHF 29
AUDUSD 35
AUDCHF 32
NZDCAD 33
NZDCHF 37
EURCHF 27
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURNZD 6.6K
EURAUD 2.6K
CADJPY 8.5K
EURJPY 5.2K
AUDJPY 3.2K
NZDJPY -6.5K
EURCAD 5K
USDCHF 3.7K
USDCAD 2.7K
AUDNZD -206
AUDCAD 2.4K
NZDUSD 2.1K
CADCHF 1.6K
AUDUSD 2.2K
AUDCHF 1.5K
NZDCAD 2.5K
NZDCHF -172
EURCHF -336
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +51.94 USD
Pior negociação: -18 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +60.96 USD
Máxima perda consecutiva: -17.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

