Suk Kwan Lenna Heung

Goldenmix F

Suk Kwan Lenna Heung
Fiabilidad
19 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 108%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
464
Transacciones Rentables:
298 (64.22%)
Transacciones Irrentables:
166 (35.78%)
Mejor transacción:
51.94 USD
Peor transacción:
-18.33 USD
Beneficio Bruto:
2 081.53 USD (143 146 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 002.81 USD (101 233 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (60.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
60.96 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
98.84%
Carga máxima del depósito:
4.46%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
19.40
Transacciones Largas:
232 (50.00%)
Transacciones Cortas:
232 (50.00%)
Factor de Beneficio:
2.08
Beneficio Esperado:
2.32 USD
Beneficio medio:
6.99 USD
Pérdidas medias:
-6.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-17.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-46.27 USD (3)
Crecimiento al mes:
10.20%
Pronóstico anual:
123.71%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
55.59 USD (2.68%)
Reducción relativa:
De balance:
3.23% (46.27 USD)
De fondos:
7.17% (143.96 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURNZD 52
EURAUD 47
CADJPY 41
EURJPY 40
AUDJPY 38
NZDJPY 30
EURCAD 29
USDCHF 27
USDCAD 23
AUDNZD 22
AUDCAD 18
NZDUSD 17
CADCHF 15
AUDUSD 15
AUDCHF 14
NZDCAD 14
NZDCHF 13
EURCHF 9
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURNZD 134
EURAUD 105
CADJPY 108
EURJPY 94
AUDJPY 110
NZDJPY 43
EURCAD 69
USDCHF 66
USDCAD 30
AUDNZD 39
AUDCAD 43
NZDUSD 47
CADCHF 29
AUDUSD 35
AUDCHF 32
NZDCAD 33
NZDCHF 37
EURCHF 27
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURNZD 6.6K
EURAUD 2.6K
CADJPY 8.5K
EURJPY 5.2K
AUDJPY 3.2K
NZDJPY -6.5K
EURCAD 5K
USDCHF 3.7K
USDCAD 2.7K
AUDNZD -206
AUDCAD 2.4K
NZDUSD 2.1K
CADCHF 1.6K
AUDUSD 2.2K
AUDCHF 1.5K
NZDCAD 2.5K
NZDCHF -172
EURCHF -336
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +51.94 USD
Peor transacción: -18 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +60.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17.00 USD

