- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
511
盈利交易:
508 (99.41%)
亏损交易:
3 (0.59%)
最好交易:
21.24 USD
最差交易:
-1.82 USD
毛利:
1 019.50 USD (1 771 743 pips)
毛利亏损:
-2.30 USD (1 641 pips)
最大连续赢利:
305 (723.02 USD)
最大连续盈利:
723.02 USD (305)
夏普比率:
0.93
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.27%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
11 小时
采收率:
558.90
长期交易:
505 (98.83%)
短期交易:
6 (1.17%)
利润因子:
443.26
预期回报:
1.99 USD
平均利润:
2.01 USD
平均损失:
-0.77 USD
最大连续失误:
1 (-1.82 USD)
最大连续亏损:
-1.82 USD (1)
每月增长:
5.97%
年度预测:
72.50%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.82 USD (0.25%)
相对跌幅:
结余:
0.29% (1.82 USD)
净值:
40.33% (411.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|DE30
|209
|XAUUSD
|188
|BTCUSD
|62
|USOIL
|17
|USTEC
|11
|EURUSD
|8
|US30
|5
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|2
|UK100
|2
|AUDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|NZDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|DE30
|288
|XAUUSD
|456
|BTCUSD
|126
|USOIL
|35
|USTEC
|39
|EURUSD
|46
|US30
|13
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|2
|UK100
|7
|AUDCAD
|0
|GBPCAD
|1
|NZDJPY
|0
|USDCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|DE30
|26K
|XAUUSD
|446K
|BTCUSD
|1.3M
|USOIL
|2.3K
|USTEC
|28K
|EURUSD
|417
|US30
|1.1K
|GBPUSD
|236
|AUDUSD
|78
|UK100
|1.1K
|AUDCAD
|6
|GBPCAD
|93
|NZDJPY
|21
|USDCAD
|103
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +21.24 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 305
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +723.02 USD
最大连续亏损: -1.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论