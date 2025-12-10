信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Hen945
Henokh Arief

Hen945

Henokh Arief
0条评论
可靠性
32
0 / 0 USD
349%
Exness-MT5Real26
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
511
盈利交易:
508 (99.41%)
亏损交易:
3 (0.59%)
最好交易:
21.24 USD
最差交易:
-1.82 USD
毛利:
1 019.50 USD (1 771 743 pips)
毛利亏损:
-2.30 USD (1 641 pips)
最大连续赢利:
305 (723.02 USD)
最大连续盈利:
723.02 USD (305)
夏普比率:
0.93
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.27%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
11 小时
采收率:
558.90
长期交易:
505 (98.83%)
短期交易:
6 (1.17%)
利润因子:
443.26
预期回报:
1.99 USD
平均利润:
2.01 USD
平均损失:
-0.77 USD
最大连续失误:
1 (-1.82 USD)
最大连续亏损:
-1.82 USD (1)
每月增长:
5.97%
年度预测:
72.50%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.82 USD (0.25%)
相对跌幅:
结余:
0.29% (1.82 USD)
净值:
40.33% (411.29 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
DE30 209
XAUUSD 188
BTCUSD 62
USOIL 17
USTEC 11
EURUSD 8
US30 5
GBPUSD 3
AUDUSD 2
UK100 2
AUDCAD 1
GBPCAD 1
NZDJPY 1
USDCAD 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
DE30 288
XAUUSD 456
BTCUSD 126
USOIL 35
USTEC 39
EURUSD 46
US30 13
GBPUSD 2
AUDUSD 2
UK100 7
AUDCAD 0
GBPCAD 1
NZDJPY 0
USDCAD 1
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
DE30 26K
XAUUSD 446K
BTCUSD 1.3M
USOIL 2.3K
USTEC 28K
EURUSD 417
US30 1.1K
GBPUSD 236
AUDUSD 78
UK100 1.1K
AUDCAD 6
GBPCAD 93
NZDJPY 21
USDCAD 103
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +21.24 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 305
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +723.02 USD
最大连续亏损: -1.82 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.04 × 24
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
2025.12.22 17:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 09:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.20 12:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.16 08:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 03:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 12:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 10:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 26 days
