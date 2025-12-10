- 자본
- 축소
트레이드:
511
이익 거래:
508 (99.41%)
손실 거래:
3 (0.59%)
최고의 거래:
21.24 USD
최악의 거래:
-1.82 USD
총 수익:
1 019.50 USD (1 771 743 pips)
총 손실:
-2.30 USD (1 641 pips)
연속 최대 이익:
305 (723.02 USD)
연속 최대 이익:
723.02 USD (305)
샤프 비율:
0.93
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
4.27%
최근 거래:
21 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
558.90
롱(주식매수):
505 (98.83%)
숏(주식차입매도):
6 (1.17%)
수익 요인:
443.26
기대수익:
1.99 USD
평균 이익:
2.01 USD
평균 손실:
-0.77 USD
연속 최대 손실:
1 (-1.82 USD)
연속 최대 손실:
-1.82 USD (1)
월별 성장률:
5.97%
연간 예측:
72.50%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1.82 USD (0.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.29% (1.82 USD)
자본금별:
40.33% (411.29 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|DE30
|209
|XAUUSD
|188
|BTCUSD
|62
|USOIL
|17
|USTEC
|11
|EURUSD
|8
|US30
|5
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|2
|UK100
|2
|AUDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|NZDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|DE30
|288
|XAUUSD
|456
|BTCUSD
|126
|USOIL
|35
|USTEC
|39
|EURUSD
|46
|US30
|13
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|2
|UK100
|7
|AUDCAD
|0
|GBPCAD
|1
|NZDJPY
|0
|USDCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|DE30
|26K
|XAUUSD
|446K
|BTCUSD
|1.3M
|USOIL
|2.3K
|USTEC
|28K
|EURUSD
|417
|US30
|1.1K
|GBPUSD
|236
|AUDUSD
|78
|UK100
|1.1K
|AUDCAD
|6
|GBPCAD
|93
|NZDJPY
|21
|USDCAD
|103
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +21.24 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 305
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +723.02 USD
연속 최대 손실: -1.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
349%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
32
0%
511
99%
100%
443.26
1.99
USD
USD
40%
1:500