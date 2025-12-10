리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real7 0.00 × 3 Exness-MT5Real6 0.00 × 1 EightcapGlobal-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real5 0.00 × 42 Exness-MT5Real15 0.83 × 6 Exness-MT5Real2 1.54 × 218 Exness-MT5Real3 3.00 × 1 XMGlobal-MT5 13 6.50 × 24 Exness-MT5Real26 17.04 × 24 Exness-MT5Real29 23.20 × 40 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오