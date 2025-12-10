시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Hen945
Henokh Arief

Hen945

Henokh Arief
0 리뷰
안정성
32
0 / 0 USD
월별 35 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 349%
Exness-MT5Real26
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
511
이익 거래:
508 (99.41%)
손실 거래:
3 (0.59%)
최고의 거래:
21.24 USD
최악의 거래:
-1.82 USD
총 수익:
1 019.50 USD (1 771 743 pips)
총 손실:
-2.30 USD (1 641 pips)
연속 최대 이익:
305 (723.02 USD)
연속 최대 이익:
723.02 USD (305)
샤프 비율:
0.93
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
4.27%
최근 거래:
21 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
558.90
롱(주식매수):
505 (98.83%)
숏(주식차입매도):
6 (1.17%)
수익 요인:
443.26
기대수익:
1.99 USD
평균 이익:
2.01 USD
평균 손실:
-0.77 USD
연속 최대 손실:
1 (-1.82 USD)
연속 최대 손실:
-1.82 USD (1)
월별 성장률:
5.97%
연간 예측:
72.50%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1.82 USD (0.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.29% (1.82 USD)
자본금별:
40.33% (411.29 USD)

배포

심볼 Sell Buy
DE30 209
XAUUSD 188
BTCUSD 62
USOIL 17
USTEC 11
EURUSD 8
US30 5
GBPUSD 3
AUDUSD 2
UK100 2
AUDCAD 1
GBPCAD 1
NZDJPY 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
DE30 288
XAUUSD 456
BTCUSD 126
USOIL 35
USTEC 39
EURUSD 46
US30 13
GBPUSD 2
AUDUSD 2
UK100 7
AUDCAD 0
GBPCAD 1
NZDJPY 0
USDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
DE30 26K
XAUUSD 446K
BTCUSD 1.3M
USOIL 2.3K
USTEC 28K
EURUSD 417
US30 1.1K
GBPUSD 236
AUDUSD 78
UK100 1.1K
AUDCAD 6
GBPCAD 93
NZDJPY 21
USDCAD 103
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +21.24 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 305
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +723.02 USD
연속 최대 손실: -1.82 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.04 × 24
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.05 03:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 09:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.20 12:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.16 08:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 03:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 12:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 10:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 26 days
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Hen945
월별 35 USD
349%
0
0
USD
1K
USD
32
0%
511
99%
100%
443.26
1.99
USD
40%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.