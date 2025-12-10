SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Hen945
Henokh Arief

Hen945

Henokh Arief
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
349%
Exness-MT5Real26
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
511
Kârla kapanan işlemler:
508 (99.41%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (0.59%)
En iyi işlem:
21.24 USD
En kötü işlem:
-1.82 USD
Brüt kâr:
1 019.50 USD (1 771 743 pips)
Brüt zarar:
-2.30 USD (1 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
305 (723.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
723.02 USD (305)
Sharpe oranı:
0.93
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.27%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
558.90
Alış işlemleri:
505 (98.83%)
Satış işlemleri:
6 (1.17%)
Kâr faktörü:
443.26
Beklenen getiri:
1.99 USD
Ortalama kâr:
2.01 USD
Ortalama zarar:
-0.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.82 USD (1)
Aylık büyüme:
5.97%
Yıllık tahmin:
72.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.82 USD (0.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.29% (1.82 USD)
Varlığa göre:
40.33% (411.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
DE30 209
XAUUSD 188
BTCUSD 62
USOIL 17
USTEC 11
EURUSD 8
US30 5
GBPUSD 3
AUDUSD 2
UK100 2
AUDCAD 1
GBPCAD 1
NZDJPY 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
DE30 288
XAUUSD 456
BTCUSD 126
USOIL 35
USTEC 39
EURUSD 46
US30 13
GBPUSD 2
AUDUSD 2
UK100 7
AUDCAD 0
GBPCAD 1
NZDJPY 0
USDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
DE30 26K
XAUUSD 446K
BTCUSD 1.3M
USOIL 2.3K
USTEC 28K
EURUSD 417
US30 1.1K
GBPUSD 236
AUDUSD 78
UK100 1.1K
AUDCAD 6
GBPCAD 93
NZDJPY 21
USDCAD 103
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.24 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 305
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +723.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.04 × 24
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.20 12:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.16 08:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 03:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 12:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 10:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 26 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol