- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
511
Kârla kapanan işlemler:
508 (99.41%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (0.59%)
En iyi işlem:
21.24 USD
En kötü işlem:
-1.82 USD
Brüt kâr:
1 019.50 USD (1 771 743 pips)
Brüt zarar:
-2.30 USD (1 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
305 (723.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
723.02 USD (305)
Sharpe oranı:
0.93
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.27%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
558.90
Alış işlemleri:
505 (98.83%)
Satış işlemleri:
6 (1.17%)
Kâr faktörü:
443.26
Beklenen getiri:
1.99 USD
Ortalama kâr:
2.01 USD
Ortalama zarar:
-0.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.82 USD (1)
Aylık büyüme:
5.97%
Yıllık tahmin:
72.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.82 USD (0.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.29% (1.82 USD)
Varlığa göre:
40.33% (411.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|DE30
|209
|XAUUSD
|188
|BTCUSD
|62
|USOIL
|17
|USTEC
|11
|EURUSD
|8
|US30
|5
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|2
|UK100
|2
|AUDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|NZDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|DE30
|288
|XAUUSD
|456
|BTCUSD
|126
|USOIL
|35
|USTEC
|39
|EURUSD
|46
|US30
|13
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|2
|UK100
|7
|AUDCAD
|0
|GBPCAD
|1
|NZDJPY
|0
|USDCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|DE30
|26K
|XAUUSD
|446K
|BTCUSD
|1.3M
|USOIL
|2.3K
|USTEC
|28K
|EURUSD
|417
|US30
|1.1K
|GBPUSD
|236
|AUDUSD
|78
|UK100
|1.1K
|AUDCAD
|6
|GBPCAD
|93
|NZDJPY
|21
|USDCAD
|103
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.24 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 305
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +723.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
|
Exness-MT5Real26
|17.04 × 24
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
İnceleme yok