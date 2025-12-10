SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Hen945
Henokh Arief

Hen945

Henokh Arief
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
32 Wochen
0 / 0 USD
349%
Exness-MT5Real26
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
511
Gewinntrades:
508 (99.41%)
Verlusttrades:
3 (0.59%)
Bester Trade:
21.24 USD
Schlechtester Trade:
-1.82 USD
Bruttoprofit:
1 019.50 USD (1 771 743 pips)
Bruttoverlust:
-2.30 USD (1 641 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
305 (723.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
723.02 USD (305)
Sharpe Ratio:
0.93
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.27%
Letzter Trade:
12 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
558.90
Long-Positionen:
505 (98.83%)
Short-Positionen:
6 (1.17%)
Profit-Faktor:
443.26
Mathematische Gewinnerwartung:
1.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-1.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1.82 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.97%
Jahresprognose:
72.50%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1.82 USD (0.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.29% (1.82 USD)
Kapital:
40.33% (411.29 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
DE30 209
XAUUSD 188
BTCUSD 62
USOIL 17
USTEC 11
EURUSD 8
US30 5
GBPUSD 3
AUDUSD 2
UK100 2
AUDCAD 1
GBPCAD 1
NZDJPY 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
DE30 288
XAUUSD 456
BTCUSD 126
USOIL 35
USTEC 39
EURUSD 46
US30 13
GBPUSD 2
AUDUSD 2
UK100 7
AUDCAD 0
GBPCAD 1
NZDJPY 0
USDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
DE30 26K
XAUUSD 446K
BTCUSD 1.3M
USOIL 2.3K
USTEC 28K
EURUSD 417
US30 1.1K
GBPUSD 236
AUDUSD 78
UK100 1.1K
AUDCAD 6
GBPCAD 93
NZDJPY 21
USDCAD 103
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +21.24 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 305
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +723.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.82 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.04 × 24
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Keine Bewertungen
2025.12.29 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 09:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.20 12:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.16 08:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 03:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 12:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 10:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 26 days
