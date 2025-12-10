- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
511
Gewinntrades:
508 (99.41%)
Verlusttrades:
3 (0.59%)
Bester Trade:
21.24 USD
Schlechtester Trade:
-1.82 USD
Bruttoprofit:
1 019.50 USD (1 771 743 pips)
Bruttoverlust:
-2.30 USD (1 641 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
305 (723.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
723.02 USD (305)
Sharpe Ratio:
0.93
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.27%
Letzter Trade:
12 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
558.90
Long-Positionen:
505 (98.83%)
Short-Positionen:
6 (1.17%)
Profit-Faktor:
443.26
Mathematische Gewinnerwartung:
1.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-1.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1.82 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.97%
Jahresprognose:
72.50%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1.82 USD (0.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.29% (1.82 USD)
Kapital:
40.33% (411.29 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|DE30
|209
|XAUUSD
|188
|BTCUSD
|62
|USOIL
|17
|USTEC
|11
|EURUSD
|8
|US30
|5
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|2
|UK100
|2
|AUDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|NZDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|DE30
|288
|XAUUSD
|456
|BTCUSD
|126
|USOIL
|35
|USTEC
|39
|EURUSD
|46
|US30
|13
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|2
|UK100
|7
|AUDCAD
|0
|GBPCAD
|1
|NZDJPY
|0
|USDCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|DE30
|26K
|XAUUSD
|446K
|BTCUSD
|1.3M
|USOIL
|2.3K
|USTEC
|28K
|EURUSD
|417
|US30
|1.1K
|GBPUSD
|236
|AUDUSD
|78
|UK100
|1.1K
|AUDCAD
|6
|GBPCAD
|93
|NZDJPY
|21
|USDCAD
|103
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +21.24 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 305
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +723.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.82 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
|
Exness-MT5Real26
|17.04 × 24
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
Keine Bewertungen