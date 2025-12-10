- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
511
利益トレード:
508 (99.41%)
損失トレード:
3 (0.59%)
ベストトレード:
21.24 USD
最悪のトレード:
-1.82 USD
総利益:
1 019.50 USD (1 771 743 pips)
総損失:
-2.30 USD (1 641 pips)
最大連続の勝ち:
305 (723.02 USD)
最大連続利益:
723.02 USD (305)
シャープレシオ:
0.93
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.27%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
558.90
長いトレード:
505 (98.83%)
短いトレード:
6 (1.17%)
プロフィットファクター:
443.26
期待されたペイオフ:
1.99 USD
平均利益:
2.01 USD
平均損失:
-0.77 USD
最大連続の負け:
1 (-1.82 USD)
最大連続損失:
-1.82 USD (1)
月間成長:
5.97%
年間予想:
72.50%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1.82 USD (0.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.29% (1.82 USD)
エクイティによる:
40.33% (411.29 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|DE30
|209
|XAUUSD
|188
|BTCUSD
|62
|USOIL
|17
|USTEC
|11
|EURUSD
|8
|US30
|5
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|2
|UK100
|2
|AUDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|NZDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|DE30
|288
|XAUUSD
|456
|BTCUSD
|126
|USOIL
|35
|USTEC
|39
|EURUSD
|46
|US30
|13
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|2
|UK100
|7
|AUDCAD
|0
|GBPCAD
|1
|NZDJPY
|0
|USDCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|DE30
|26K
|XAUUSD
|446K
|BTCUSD
|1.3M
|USOIL
|2.3K
|USTEC
|28K
|EURUSD
|417
|US30
|1.1K
|GBPUSD
|236
|AUDUSD
|78
|UK100
|1.1K
|AUDCAD
|6
|GBPCAD
|93
|NZDJPY
|21
|USDCAD
|103
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +21.24 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 305
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +723.02 USD
最大連続損失: -1.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
|
Exness-MT5Real26
|17.04 × 24
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
レビューなし