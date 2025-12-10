シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Hen945
Henokh Arief

Hen945

Henokh Arief
レビュー0件
信頼性
32週間
0 / 0 USD
349%
Exness-MT5Real26
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
511
利益トレード:
508 (99.41%)
損失トレード:
3 (0.59%)
ベストトレード:
21.24 USD
最悪のトレード:
-1.82 USD
総利益:
1 019.50 USD (1 771 743 pips)
総損失:
-2.30 USD (1 641 pips)
最大連続の勝ち:
305 (723.02 USD)
最大連続利益:
723.02 USD (305)
シャープレシオ:
0.93
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.27%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
558.90
長いトレード:
505 (98.83%)
短いトレード:
6 (1.17%)
プロフィットファクター:
443.26
期待されたペイオフ:
1.99 USD
平均利益:
2.01 USD
平均損失:
-0.77 USD
最大連続の負け:
1 (-1.82 USD)
最大連続損失:
-1.82 USD (1)
月間成長:
5.97%
年間予想:
72.50%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1.82 USD (0.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.29% (1.82 USD)
エクイティによる:
40.33% (411.29 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
DE30 209
XAUUSD 188
BTCUSD 62
USOIL 17
USTEC 11
EURUSD 8
US30 5
GBPUSD 3
AUDUSD 2
UK100 2
AUDCAD 1
GBPCAD 1
NZDJPY 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
DE30 288
XAUUSD 456
BTCUSD 126
USOIL 35
USTEC 39
EURUSD 46
US30 13
GBPUSD 2
AUDUSD 2
UK100 7
AUDCAD 0
GBPCAD 1
NZDJPY 0
USDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
DE30 26K
XAUUSD 446K
BTCUSD 1.3M
USOIL 2.3K
USTEC 28K
EURUSD 417
US30 1.1K
GBPUSD 236
AUDUSD 78
UK100 1.1K
AUDCAD 6
GBPCAD 93
NZDJPY 21
USDCAD 103
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +21.24 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 305
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +723.02 USD
最大連続損失: -1.82 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.04 × 24
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
2025.12.22 17:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 09:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.20 12:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.16 08:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 03:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 12:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 10:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 26 days
