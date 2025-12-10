- Прирост
Всего трейдов:
511
Прибыльных трейдов:
508 (99.41%)
Убыточных трейдов:
3 (0.59%)
Лучший трейд:
21.24 USD
Худший трейд:
-1.82 USD
Общая прибыль:
1 019.50 USD (1 771 743 pips)
Общий убыток:
-2.30 USD (1 641 pips)
Макс. серия выигрышей:
305 (723.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
723.02 USD (305)
Коэффициент Шарпа:
0.93
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.27%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
558.90
Длинных трейдов:
505 (98.83%)
Коротких трейдов:
6 (1.17%)
Профит фактор:
443.26
Мат. ожидание:
1.99 USD
Средняя прибыль:
2.01 USD
Средний убыток:
-0.77 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.82 USD (1)
Прирост в месяц:
5.97%
Годовой прогноз:
72.50%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.82 USD (0.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.29% (1.82 USD)
По эквити:
40.33% (411.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|DE30
|209
|XAUUSD
|188
|BTCUSD
|62
|USOIL
|17
|USTEC
|11
|EURUSD
|8
|US30
|5
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|2
|UK100
|2
|AUDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|NZDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|DE30
|288
|XAUUSD
|456
|BTCUSD
|126
|USOIL
|35
|USTEC
|39
|EURUSD
|46
|US30
|13
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|2
|UK100
|7
|AUDCAD
|0
|GBPCAD
|1
|NZDJPY
|0
|USDCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|DE30
|26K
|XAUUSD
|446K
|BTCUSD
|1.3M
|USOIL
|2.3K
|USTEC
|28K
|EURUSD
|417
|US30
|1.1K
|GBPUSD
|236
|AUDUSD
|78
|UK100
|1.1K
|AUDCAD
|6
|GBPCAD
|93
|NZDJPY
|21
|USDCAD
|103
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +21.24 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 305
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +723.02 USD
Макс. убыток в серии: -1.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
|
Exness-MT5Real26
|17.04 × 24
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
