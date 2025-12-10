СигналыРазделы
Henokh Arief

Hen945

Henokh Arief
0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
349%
Exness-MT5Real26
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
511
Прибыльных трейдов:
508 (99.41%)
Убыточных трейдов:
3 (0.59%)
Лучший трейд:
21.24 USD
Худший трейд:
-1.82 USD
Общая прибыль:
1 019.50 USD (1 771 743 pips)
Общий убыток:
-2.30 USD (1 641 pips)
Макс. серия выигрышей:
305 (723.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
723.02 USD (305)
Коэффициент Шарпа:
0.93
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.27%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
558.90
Длинных трейдов:
505 (98.83%)
Коротких трейдов:
6 (1.17%)
Профит фактор:
443.26
Мат. ожидание:
1.99 USD
Средняя прибыль:
2.01 USD
Средний убыток:
-0.77 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.82 USD (1)
Прирост в месяц:
5.97%
Годовой прогноз:
72.50%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.82 USD (0.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.29% (1.82 USD)
По эквити:
40.33% (411.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
DE30 209
XAUUSD 188
BTCUSD 62
USOIL 17
USTEC 11
EURUSD 8
US30 5
GBPUSD 3
AUDUSD 2
UK100 2
AUDCAD 1
GBPCAD 1
NZDJPY 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
DE30 288
XAUUSD 456
BTCUSD 126
USOIL 35
USTEC 39
EURUSD 46
US30 13
GBPUSD 2
AUDUSD 2
UK100 7
AUDCAD 0
GBPCAD 1
NZDJPY 0
USDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
DE30 26K
XAUUSD 446K
BTCUSD 1.3M
USOIL 2.3K
USTEC 28K
EURUSD 417
US30 1.1K
GBPUSD 236
AUDUSD 78
UK100 1.1K
AUDCAD 6
GBPCAD 93
NZDJPY 21
USDCAD 103
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.24 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 305
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +723.02 USD
Макс. убыток в серии: -1.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.04 × 24
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Нет отзывов
2025.12.22 17:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 09:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.20 12:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.16 08:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 03:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 12:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 10:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 26 days
