Henokh Arief

Hen945

Henokh Arief
0 comentários
Confiabilidade
32 semanas
0 / 0 USD
349%
Exness-MT5Real26
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
511
Negociações com lucro:
508 (99.41%)
Negociações com perda:
3 (0.59%)
Melhor negociação:
21.24 USD
Pior negociação:
-1.82 USD
Lucro bruto:
1 019.50 USD (1 771 743 pips)
Perda bruta:
-2.30 USD (1 641 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
305 (723.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
723.02 USD (305)
Índice de Sharpe:
0.93
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.27%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
558.90
Negociações longas:
505 (98.83%)
Negociações curtas:
6 (1.17%)
Fator de lucro:
443.26
Valor esperado:
1.99 USD
Lucro médio:
2.01 USD
Perda média:
-0.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.82 USD (1)
Crescimento mensal:
5.97%
Previsão anual:
72.50%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1.82 USD (0.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.29% (1.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.33% (411.29 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
DE30 209
XAUUSD 188
BTCUSD 62
USOIL 17
USTEC 11
EURUSD 8
US30 5
GBPUSD 3
AUDUSD 2
UK100 2
AUDCAD 1
GBPCAD 1
NZDJPY 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
DE30 288
XAUUSD 456
BTCUSD 126
USOIL 35
USTEC 39
EURUSD 46
US30 13
GBPUSD 2
AUDUSD 2
UK100 7
AUDCAD 0
GBPCAD 1
NZDJPY 0
USDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
DE30 26K
XAUUSD 446K
BTCUSD 1.3M
USOIL 2.3K
USTEC 28K
EURUSD 417
US30 1.1K
GBPUSD 236
AUDUSD 78
UK100 1.1K
AUDCAD 6
GBPCAD 93
NZDJPY 21
USDCAD 103
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +21.24 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 305
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +723.02 USD
Máxima perda consecutiva: -1.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.04 × 24
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
