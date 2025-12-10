- Crescimento
Negociações:
511
Negociações com lucro:
508 (99.41%)
Negociações com perda:
3 (0.59%)
Melhor negociação:
21.24 USD
Pior negociação:
-1.82 USD
Lucro bruto:
1 019.50 USD (1 771 743 pips)
Perda bruta:
-2.30 USD (1 641 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
305 (723.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
723.02 USD (305)
Índice de Sharpe:
0.93
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.27%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
558.90
Negociações longas:
505 (98.83%)
Negociações curtas:
6 (1.17%)
Fator de lucro:
443.26
Valor esperado:
1.99 USD
Lucro médio:
2.01 USD
Perda média:
-0.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.82 USD (1)
Crescimento mensal:
5.97%
Previsão anual:
72.50%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1.82 USD (0.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.29% (1.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.33% (411.29 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|DE30
|209
|XAUUSD
|188
|BTCUSD
|62
|USOIL
|17
|USTEC
|11
|EURUSD
|8
|US30
|5
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|2
|UK100
|2
|AUDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|NZDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|DE30
|288
|XAUUSD
|456
|BTCUSD
|126
|USOIL
|35
|USTEC
|39
|EURUSD
|46
|US30
|13
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|2
|UK100
|7
|AUDCAD
|0
|GBPCAD
|1
|NZDJPY
|0
|USDCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|DE30
|26K
|XAUUSD
|446K
|BTCUSD
|1.3M
|USOIL
|2.3K
|USTEC
|28K
|EURUSD
|417
|US30
|1.1K
|GBPUSD
|236
|AUDUSD
|78
|UK100
|1.1K
|AUDCAD
|6
|GBPCAD
|93
|NZDJPY
|21
|USDCAD
|103
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +21.24 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 305
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +723.02 USD
Máxima perda consecutiva: -1.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
|
Exness-MT5Real26
|17.04 × 24
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
