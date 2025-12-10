SeñalesSecciones
Henokh Arief

Hen945

Henokh Arief
0 comentarios
Fiabilidad
32 semanas
0 / 0 USD
349%
Exness-MT5Real26
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
511
Transacciones Rentables:
508 (99.41%)
Transacciones Irrentables:
3 (0.59%)
Mejor transacción:
21.24 USD
Peor transacción:
-1.82 USD
Beneficio Bruto:
1 019.50 USD (1 771 743 pips)
Pérdidas Brutas:
-2.30 USD (1 641 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
305 (723.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
723.02 USD (305)
Ratio de Sharpe:
0.93
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.27%
Último trade:
9 días
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
558.90
Transacciones Largas:
505 (98.83%)
Transacciones Cortas:
6 (1.17%)
Factor de Beneficio:
443.26
Beneficio Esperado:
1.99 USD
Beneficio medio:
2.01 USD
Pérdidas medias:
-0.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-1.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.82 USD (1)
Crecimiento al mes:
5.97%
Pronóstico anual:
72.50%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1.82 USD (0.25%)
Reducción relativa:
De balance:
0.29% (1.82 USD)
De fondos:
40.33% (411.29 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
DE30 209
XAUUSD 188
BTCUSD 62
USOIL 17
USTEC 11
EURUSD 8
US30 5
GBPUSD 3
AUDUSD 2
UK100 2
AUDCAD 1
GBPCAD 1
NZDJPY 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
DE30 288
XAUUSD 456
BTCUSD 126
USOIL 35
USTEC 39
EURUSD 46
US30 13
GBPUSD 2
AUDUSD 2
UK100 7
AUDCAD 0
GBPCAD 1
NZDJPY 0
USDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
DE30 26K
XAUUSD 446K
BTCUSD 1.3M
USOIL 2.3K
USTEC 28K
EURUSD 417
US30 1.1K
GBPUSD 236
AUDUSD 78
UK100 1.1K
AUDCAD 6
GBPCAD 93
NZDJPY 21
USDCAD 103
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.04 × 24
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
No hay comentarios
2025.12.22 17:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 09:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.20 12:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.16 08:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 03:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 12:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 10:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 26 days
