Henokh Arief

Hen945

Henokh Arief
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
349%
Exness-MT5Real26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
511
Bénéfice trades:
508 (99.41%)
Perte trades:
3 (0.59%)
Meilleure transaction:
21.24 USD
Pire transaction:
-1.82 USD
Bénéfice brut:
1 019.50 USD (1 771 743 pips)
Perte brute:
-2.30 USD (1 641 pips)
Gains consécutifs maximales:
305 (723.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
723.02 USD (305)
Ratio de Sharpe:
0.93
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.27%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
558.90
Longs trades:
505 (98.83%)
Courts trades:
6 (1.17%)
Facteur de profit:
443.26
Rendement attendu:
1.99 USD
Bénéfice moyen:
2.01 USD
Perte moyenne:
-0.77 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-1.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-1.82 USD (1)
Croissance mensuelle:
5.97%
Prévision annuelle:
72.50%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1.82 USD (0.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.29% (1.82 USD)
Par fonds propres:
40.33% (411.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
DE30 209
XAUUSD 188
BTCUSD 62
USOIL 17
USTEC 11
EURUSD 8
US30 5
GBPUSD 3
AUDUSD 2
UK100 2
AUDCAD 1
GBPCAD 1
NZDJPY 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
DE30 288
XAUUSD 456
BTCUSD 126
USOIL 35
USTEC 39
EURUSD 46
US30 13
GBPUSD 2
AUDUSD 2
UK100 7
AUDCAD 0
GBPCAD 1
NZDJPY 0
USDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
DE30 26K
XAUUSD 446K
BTCUSD 1.3M
USOIL 2.3K
USTEC 28K
EURUSD 417
US30 1.1K
GBPUSD 236
AUDUSD 78
UK100 1.1K
AUDCAD 6
GBPCAD 93
NZDJPY 21
USDCAD 103
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.24 USD
Pire transaction: -2 USD
Gains consécutifs maximales: 305
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +723.02 USD
Perte consécutive maximale: -1.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.04 × 24
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Aucun avis
2025.12.20 12:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.16 08:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 03:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 12:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 10:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 26 days
