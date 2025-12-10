- Crescita
Trade:
511
Profit Trade:
508 (99.41%)
Loss Trade:
3 (0.59%)
Best Trade:
21.24 USD
Worst Trade:
-1.82 USD
Profitto lordo:
1 019.50 USD (1 771 743 pips)
Perdita lorda:
-2.30 USD (1 641 pips)
Vincite massime consecutive:
305 (723.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
723.02 USD (305)
Indice di Sharpe:
0.93
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.27%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
558.90
Long Trade:
505 (98.83%)
Short Trade:
6 (1.17%)
Fattore di profitto:
443.26
Profitto previsto:
1.99 USD
Profitto medio:
2.01 USD
Perdita media:
-0.77 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.82 USD (1)
Crescita mensile:
5.97%
Previsione annuale:
72.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.82 USD (0.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.29% (1.82 USD)
Per equità:
40.33% (411.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|DE30
|209
|XAUUSD
|188
|BTCUSD
|62
|USOIL
|17
|USTEC
|11
|EURUSD
|8
|US30
|5
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|2
|UK100
|2
|AUDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|NZDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|DE30
|288
|XAUUSD
|456
|BTCUSD
|126
|USOIL
|35
|USTEC
|39
|EURUSD
|46
|US30
|13
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|2
|UK100
|7
|AUDCAD
|0
|GBPCAD
|1
|NZDJPY
|0
|USDCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|DE30
|26K
|XAUUSD
|446K
|BTCUSD
|1.3M
|USOIL
|2.3K
|USTEC
|28K
|EURUSD
|417
|US30
|1.1K
|GBPUSD
|236
|AUDUSD
|78
|UK100
|1.1K
|AUDCAD
|6
|GBPCAD
|93
|NZDJPY
|21
|USDCAD
|103
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.24 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 305
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +723.02 USD
Massima perdita consecutiva: -1.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 42
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
|
Exness-MT5Real26
|17.04 × 24
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
