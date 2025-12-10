SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Hen945
Henokh Arief

Hen945

Henokh Arief
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
349%
Exness-MT5Real26
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
511
Profit Trade:
508 (99.41%)
Loss Trade:
3 (0.59%)
Best Trade:
21.24 USD
Worst Trade:
-1.82 USD
Profitto lordo:
1 019.50 USD (1 771 743 pips)
Perdita lorda:
-2.30 USD (1 641 pips)
Vincite massime consecutive:
305 (723.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
723.02 USD (305)
Indice di Sharpe:
0.93
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.27%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
558.90
Long Trade:
505 (98.83%)
Short Trade:
6 (1.17%)
Fattore di profitto:
443.26
Profitto previsto:
1.99 USD
Profitto medio:
2.01 USD
Perdita media:
-0.77 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.82 USD (1)
Crescita mensile:
5.97%
Previsione annuale:
72.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.82 USD (0.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.29% (1.82 USD)
Per equità:
40.33% (411.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
DE30 209
XAUUSD 188
BTCUSD 62
USOIL 17
USTEC 11
EURUSD 8
US30 5
GBPUSD 3
AUDUSD 2
UK100 2
AUDCAD 1
GBPCAD 1
NZDJPY 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
DE30 288
XAUUSD 456
BTCUSD 126
USOIL 35
USTEC 39
EURUSD 46
US30 13
GBPUSD 2
AUDUSD 2
UK100 7
AUDCAD 0
GBPCAD 1
NZDJPY 0
USDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
DE30 26K
XAUUSD 446K
BTCUSD 1.3M
USOIL 2.3K
USTEC 28K
EURUSD 417
US30 1.1K
GBPUSD 236
AUDUSD 78
UK100 1.1K
AUDCAD 6
GBPCAD 93
NZDJPY 21
USDCAD 103
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.24 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 305
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +723.02 USD
Massima perdita consecutiva: -1.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 42
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real2
1.54 × 218
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
6.50 × 24
Exness-MT5Real26
17.04 × 24
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.20 12:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.16 08:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 03:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 12:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 10:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 26 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati