交易:
5 160
盈利交易:
3 518 (68.17%)
亏损交易:
1 642 (31.82%)
最好交易:
1 348.90 USD
最差交易:
-1 071.00 USD
毛利:
25 292.74 USD (665 101 pips)
毛利亏损:
-18 449.03 USD (636 477 pips)
最大连续赢利:
22 (68.72 USD)
最大连续盈利:
1 348.90 USD (1)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.17%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
14 小时
采收率:
1.98
长期交易:
2 460 (47.67%)
短期交易:
2 700 (52.33%)
利润因子:
1.37
预期回报:
1.33 USD
平均利润:
7.19 USD
平均损失:
-11.24 USD
最大连续失误:
9 (-3 457.35 USD)
最大连续亏损:
-3 457.35 USD (9)
每月增长:
4.08%
年度预测:
49.55%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 003.32 USD
最大值:
3 457.35 USD (34.73%)
相对跌幅:
结余:
36.34% (3 457.35 USD)
净值:
5.28% (367.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD-ECN
|1516
|GBPUSD-ECN
|1143
|USDCAD-ECN
|956
|EURUSD-ECN
|628
|USDJPY-ECN
|554
|AUDNZD-ECN
|211
|XAUUSD-ECN
|117
|USDCHF-ECN
|35
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD-ECN
|3K
|GBPUSD-ECN
|2.4K
|USDCAD-ECN
|1.2K
|EURUSD-ECN
|1.8K
|USDJPY-ECN
|477
|AUDNZD-ECN
|145
|XAUUSD-ECN
|-2.2K
|USDCHF-ECN
|61
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD-ECN
|20K
|GBPUSD-ECN
|22K
|USDCAD-ECN
|19K
|EURUSD-ECN
|24K
|USDJPY-ECN
|-23K
|AUDNZD-ECN
|3.8K
|XAUUSD-ECN
|-38K
|USDCHF-ECN
|-86
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Ai Trading system
没有评论
