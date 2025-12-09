СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Ops3
Alireza Kalamati

Ops3

Alireza Kalamati
0 отзывов
Надежность
63 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 135%
VTMarkets-Live 5
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 160
Прибыльных трейдов:
3 518 (68.17%)
Убыточных трейдов:
1 642 (31.82%)
Лучший трейд:
1 348.90 USD
Худший трейд:
-1 071.00 USD
Общая прибыль:
25 292.74 USD (665 101 pips)
Общий убыток:
-18 449.03 USD (636 477 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (68.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 348.90 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.17%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.98
Длинных трейдов:
2 460 (47.67%)
Коротких трейдов:
2 700 (52.33%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
1.33 USD
Средняя прибыль:
7.19 USD
Средний убыток:
-11.24 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-3 457.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 457.35 USD (9)
Прирост в месяц:
4.08%
Годовой прогноз:
49.55%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 003.32 USD
Максимальная:
3 457.35 USD (34.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.34% (3 457.35 USD)
По эквити:
5.28% (367.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD-ECN 1516
GBPUSD-ECN 1143
USDCAD-ECN 956
EURUSD-ECN 628
USDJPY-ECN 554
AUDNZD-ECN 211
XAUUSD-ECN 117
USDCHF-ECN 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD-ECN 3K
GBPUSD-ECN 2.4K
USDCAD-ECN 1.2K
EURUSD-ECN 1.8K
USDJPY-ECN 477
AUDNZD-ECN 145
XAUUSD-ECN -2.2K
USDCHF-ECN 61
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD-ECN 20K
GBPUSD-ECN 22K
USDCAD-ECN 19K
EURUSD-ECN 24K
USDJPY-ECN -23K
AUDNZD-ECN 3.8K
XAUUSD-ECN -38K
USDCHF-ECN -86
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 348.90 USD
Худший трейд: -1 071 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +68.72 USD
Макс. убыток в серии: -3 457.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Ai Trading system
Нет отзывов
2025.12.10 12:31
No swaps are charged on the signal account
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ops3
30 USD в месяц
135%
0
0
USD
7K
USD
63
99%
5 160
68%
100%
1.37
1.33
USD
36%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.