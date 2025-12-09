- Прирост
Всего трейдов:
5 160
Прибыльных трейдов:
3 518 (68.17%)
Убыточных трейдов:
1 642 (31.82%)
Лучший трейд:
1 348.90 USD
Худший трейд:
-1 071.00 USD
Общая прибыль:
25 292.74 USD (665 101 pips)
Общий убыток:
-18 449.03 USD (636 477 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (68.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 348.90 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.17%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.98
Длинных трейдов:
2 460 (47.67%)
Коротких трейдов:
2 700 (52.33%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
1.33 USD
Средняя прибыль:
7.19 USD
Средний убыток:
-11.24 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-3 457.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 457.35 USD (9)
Прирост в месяц:
4.08%
Годовой прогноз:
49.55%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 003.32 USD
Максимальная:
3 457.35 USD (34.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.34% (3 457.35 USD)
По эквити:
5.28% (367.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD-ECN
|1516
|GBPUSD-ECN
|1143
|USDCAD-ECN
|956
|EURUSD-ECN
|628
|USDJPY-ECN
|554
|AUDNZD-ECN
|211
|XAUUSD-ECN
|117
|USDCHF-ECN
|35
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD-ECN
|3K
|GBPUSD-ECN
|2.4K
|USDCAD-ECN
|1.2K
|EURUSD-ECN
|1.8K
|USDJPY-ECN
|477
|AUDNZD-ECN
|145
|XAUUSD-ECN
|-2.2K
|USDCHF-ECN
|61
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD-ECN
|20K
|GBPUSD-ECN
|22K
|USDCAD-ECN
|19K
|EURUSD-ECN
|24K
|USDJPY-ECN
|-23K
|AUDNZD-ECN
|3.8K
|XAUUSD-ECN
|-38K
|USDCHF-ECN
|-86
Лучший трейд: +1 348.90 USD
Худший трейд: -1 071 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +68.72 USD
Макс. убыток в серии: -3 457.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Ai Trading system
Нет отзывов
