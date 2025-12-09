SinaisSeções
Alireza Kalamati

Ops3

Alireza Kalamati
0 comentários
Confiabilidade
63 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 135%
VTMarkets-Live 5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
5 160
Negociações com lucro:
3 518 (68.17%)
Negociações com perda:
1 642 (31.82%)
Melhor negociação:
1 348.90 USD
Pior negociação:
-1 071.00 USD
Lucro bruto:
25 292.74 USD (665 101 pips)
Perda bruta:
-18 449.03 USD (636 477 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (68.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 348.90 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.17%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
1.98
Negociações longas:
2 460 (47.67%)
Negociações curtas:
2 700 (52.33%)
Fator de lucro:
1.37
Valor esperado:
1.33 USD
Lucro médio:
7.19 USD
Perda média:
-11.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-3 457.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 457.35 USD (9)
Crescimento mensal:
4.08%
Previsão anual:
49.55%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 003.32 USD
Máximo:
3 457.35 USD (34.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.34% (3 457.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.28% (367.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD-ECN 1516
GBPUSD-ECN 1143
USDCAD-ECN 956
EURUSD-ECN 628
USDJPY-ECN 554
AUDNZD-ECN 211
XAUUSD-ECN 117
USDCHF-ECN 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD-ECN 3K
GBPUSD-ECN 2.4K
USDCAD-ECN 1.2K
EURUSD-ECN 1.8K
USDJPY-ECN 477
AUDNZD-ECN 145
XAUUSD-ECN -2.2K
USDCHF-ECN 61
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD-ECN 20K
GBPUSD-ECN 22K
USDCAD-ECN 19K
EURUSD-ECN 24K
USDJPY-ECN -23K
AUDNZD-ECN 3.8K
XAUUSD-ECN -38K
USDCHF-ECN -86
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 348.90 USD
Pior negociação: -1 071 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +68.72 USD
Máxima perda consecutiva: -3 457.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Ai Trading system
Sem comentários
2025.12.10 12:31
No swaps are charged on the signal account
