- 자본
- 축소
트레이드:
5 175
이익 거래:
3 528 (68.17%)
손실 거래:
1 647 (31.83%)
최고의 거래:
1 348.90 USD
최악의 거래:
-1 071.00 USD
총 수익:
25 379.92 USD (667 307 pips)
총 손실:
-18 480.43 USD (637 774 pips)
연속 최대 이익:
22 (68.72 USD)
연속 최대 이익:
1 348.90 USD (1)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
87.36%
최대 입금량:
4.17%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
2.00
롱(주식매수):
2 466 (47.65%)
숏(주식차입매도):
2 709 (52.35%)
수익 요인:
1.37
기대수익:
1.33 USD
평균 이익:
7.19 USD
평균 손실:
-11.22 USD
연속 최대 손실:
9 (-3 457.35 USD)
연속 최대 손실:
-3 457.35 USD (9)
월별 성장률:
3.41%
연간 예측:
41.33%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 003.32 USD
최대한의:
3 457.35 USD (34.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.34% (3 457.35 USD)
자본금별:
5.28% (367.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD-ECN
|1516
|GBPUSD-ECN
|1146
|USDCAD-ECN
|967
|EURUSD-ECN
|629
|USDJPY-ECN
|554
|AUDNZD-ECN
|211
|XAUUSD-ECN
|117
|USDCHF-ECN
|35
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD-ECN
|3K
|GBPUSD-ECN
|2.5K
|USDCAD-ECN
|1.2K
|EURUSD-ECN
|1.8K
|USDJPY-ECN
|477
|AUDNZD-ECN
|145
|XAUUSD-ECN
|-2.2K
|USDCHF-ECN
|61
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD-ECN
|20K
|GBPUSD-ECN
|23K
|USDCAD-ECN
|19K
|EURUSD-ECN
|24K
|USDJPY-ECN
|-23K
|AUDNZD-ECN
|3.8K
|XAUUSD-ECN
|-38K
|USDCHF-ECN
|-86
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
