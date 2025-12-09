시그널섹션
Alireza Kalamati

Ops3

Alireza Kalamati
0 리뷰
안정성
65
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 137%
VTMarkets-Live 5
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
5 175
이익 거래:
3 528 (68.17%)
손실 거래:
1 647 (31.83%)
최고의 거래:
1 348.90 USD
최악의 거래:
-1 071.00 USD
총 수익:
25 379.92 USD (667 307 pips)
총 손실:
-18 480.43 USD (637 774 pips)
연속 최대 이익:
22 (68.72 USD)
연속 최대 이익:
1 348.90 USD (1)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
87.36%
최대 입금량:
4.17%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
2.00
롱(주식매수):
2 466 (47.65%)
숏(주식차입매도):
2 709 (52.35%)
수익 요인:
1.37
기대수익:
1.33 USD
평균 이익:
7.19 USD
평균 손실:
-11.22 USD
연속 최대 손실:
9 (-3 457.35 USD)
연속 최대 손실:
-3 457.35 USD (9)
월별 성장률:
3.41%
연간 예측:
41.33%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 003.32 USD
최대한의:
3 457.35 USD (34.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.34% (3 457.35 USD)
자본금별:
5.28% (367.90 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPAUD-ECN 1516
GBPUSD-ECN 1146
USDCAD-ECN 967
EURUSD-ECN 629
USDJPY-ECN 554
AUDNZD-ECN 211
XAUUSD-ECN 117
USDCHF-ECN 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPAUD-ECN 3K
GBPUSD-ECN 2.5K
USDCAD-ECN 1.2K
EURUSD-ECN 1.8K
USDJPY-ECN 477
AUDNZD-ECN 145
XAUUSD-ECN -2.2K
USDCHF-ECN 61
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPAUD-ECN 20K
GBPUSD-ECN 23K
USDCAD-ECN 19K
EURUSD-ECN 24K
USDJPY-ECN -23K
AUDNZD-ECN 3.8K
XAUUSD-ECN -38K
USDCHF-ECN -86
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 348.90 USD
최악의 거래: -1 071 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +68.72 USD
연속 최대 손실: -3 457.35 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Ai Trading system
리뷰 없음
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.10 12:31
No swaps are charged on the signal account
