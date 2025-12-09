SignauxSections
Alireza Kalamati

Ops3

Alireza Kalamati
0 avis
Fiabilité
61 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 130%
VTMarkets-Live 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 107
Bénéfice trades:
3 486 (68.25%)
Perte trades:
1 621 (31.74%)
Meilleure transaction:
1 348.90 USD
Pire transaction:
-1 071.00 USD
Bénéfice brut:
24 904.43 USD (657 204 pips)
Perte brute:
-18 206.22 USD (629 075 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (68.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 348.90 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.31%
Dernier trade:
48 il y a des minutes
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
1.94
Longs trades:
2 430 (47.58%)
Courts trades:
2 677 (52.42%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
1.31 USD
Bénéfice moyen:
7.14 USD
Perte moyenne:
-11.23 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-3 457.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 457.35 USD (9)
Croissance mensuelle:
4.55%
Prévision annuelle:
55.25%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 003.32 USD
Maximal:
3 457.35 USD (34.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.34% (3 457.35 USD)
Par fonds propres:
0.54% (36.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD-ECN 1512
GBPUSD-ECN 1123
USDCAD-ECN 949
EURUSD-ECN 626
USDJPY-ECN 554
AUDNZD-ECN 211
XAUUSD-ECN 117
USDCHF-ECN 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD-ECN 3K
GBPUSD-ECN 2.4K
USDCAD-ECN 1.2K
EURUSD-ECN 1.8K
USDJPY-ECN 477
AUDNZD-ECN 145
XAUUSD-ECN -2.2K
USDCHF-ECN 29
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD-ECN 19K
GBPUSD-ECN 21K
USDCAD-ECN 20K
EURUSD-ECN 24K
USDJPY-ECN -23K
AUDNZD-ECN 3.8K
XAUUSD-ECN -38K
USDCHF-ECN 690
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 348.90 USD
Pire transaction: -1 071 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +68.72 USD
Perte consécutive maximale: -3 457.35 USD

Ai Trading system
Aucun avis
