Alireza Kalamati

Ops3

Alireza Kalamati
0 comentarios
Fiabilidad
63 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 135%
VTMarkets-Live 5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
5 160
Transacciones Rentables:
3 518 (68.17%)
Transacciones Irrentables:
1 642 (31.82%)
Mejor transacción:
1 348.90 USD
Peor transacción:
-1 071.00 USD
Beneficio Bruto:
25 292.74 USD (665 101 pips)
Pérdidas Brutas:
-18 449.03 USD (636 477 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (68.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 348.90 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.17%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
1.98
Transacciones Largas:
2 460 (47.67%)
Transacciones Cortas:
2 700 (52.33%)
Factor de Beneficio:
1.37
Beneficio Esperado:
1.33 USD
Beneficio medio:
7.19 USD
Pérdidas medias:
-11.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-3 457.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 457.35 USD (9)
Crecimiento al mes:
4.08%
Pronóstico anual:
49.55%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 003.32 USD
Máxima:
3 457.35 USD (34.73%)
Reducción relativa:
De balance:
36.34% (3 457.35 USD)
De fondos:
5.28% (367.90 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD-ECN 1516
GBPUSD-ECN 1143
USDCAD-ECN 956
EURUSD-ECN 628
USDJPY-ECN 554
AUDNZD-ECN 211
XAUUSD-ECN 117
USDCHF-ECN 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD-ECN 3K
GBPUSD-ECN 2.4K
USDCAD-ECN 1.2K
EURUSD-ECN 1.8K
USDJPY-ECN 477
AUDNZD-ECN 145
XAUUSD-ECN -2.2K
USDCHF-ECN 61
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD-ECN 20K
GBPUSD-ECN 22K
USDCAD-ECN 19K
EURUSD-ECN 24K
USDJPY-ECN -23K
AUDNZD-ECN 3.8K
XAUUSD-ECN -38K
USDCHF-ECN -86
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 348.90 USD
Peor transacción: -1 071 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +68.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 457.35 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Ai Trading system
No hay comentarios
2025.12.10 12:31
No swaps are charged on the signal account
