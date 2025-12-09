SegnaliSezioni
Alireza Kalamati

Ops3

Alireza Kalamati
0 recensioni
Affidabilità
61 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 130%
VTMarkets-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 107
Profit Trade:
3 486 (68.25%)
Loss Trade:
1 621 (31.74%)
Best Trade:
1 348.90 USD
Worst Trade:
-1 071.00 USD
Profitto lordo:
24 904.43 USD (657 204 pips)
Perdita lorda:
-18 206.22 USD (629 075 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (68.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 348.90 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.31%
Ultimo trade:
56 minuti fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
1.94
Long Trade:
2 430 (47.58%)
Short Trade:
2 677 (52.42%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
1.31 USD
Profitto medio:
7.14 USD
Perdita media:
-11.23 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-3 457.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 457.35 USD (9)
Crescita mensile:
4.55%
Previsione annuale:
55.25%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 003.32 USD
Massimale:
3 457.35 USD (34.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.34% (3 457.35 USD)
Per equità:
0.54% (36.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD-ECN 1512
GBPUSD-ECN 1123
USDCAD-ECN 949
EURUSD-ECN 626
USDJPY-ECN 554
AUDNZD-ECN 211
XAUUSD-ECN 117
USDCHF-ECN 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD-ECN 3K
GBPUSD-ECN 2.4K
USDCAD-ECN 1.2K
EURUSD-ECN 1.8K
USDJPY-ECN 477
AUDNZD-ECN 145
XAUUSD-ECN -2.2K
USDCHF-ECN 29
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD-ECN 19K
GBPUSD-ECN 21K
USDCAD-ECN 20K
EURUSD-ECN 24K
USDJPY-ECN -23K
AUDNZD-ECN 3.8K
XAUUSD-ECN -38K
USDCHF-ECN 690
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 348.90 USD
Worst Trade: -1 071 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +68.72 USD
Massima perdita consecutiva: -3 457.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Ai Trading system
Non ci sono recensioni
