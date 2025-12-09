SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Ops3
Alireza Kalamati

Ops3

Alireza Kalamati
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
63 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 135%
VTMarkets-Live 5
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
5 160
Gewinntrades:
3 518 (68.17%)
Verlusttrades:
1 642 (31.82%)
Bester Trade:
1 348.90 USD
Schlechtester Trade:
-1 071.00 USD
Bruttoprofit:
25 292.74 USD (665 101 pips)
Bruttoverlust:
-18 449.03 USD (636 477 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (68.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 348.90 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.17%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
1.98
Long-Positionen:
2 460 (47.67%)
Short-Positionen:
2 700 (52.33%)
Profit-Faktor:
1.37
Mathematische Gewinnerwartung:
1.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-3 457.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 457.35 USD (9)
Wachstum pro Monat :
4.08%
Jahresprognose:
49.55%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 003.32 USD
Maximaler:
3 457.35 USD (34.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.34% (3 457.35 USD)
Kapital:
5.28% (367.90 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD-ECN 1516
GBPUSD-ECN 1143
USDCAD-ECN 956
EURUSD-ECN 628
USDJPY-ECN 554
AUDNZD-ECN 211
XAUUSD-ECN 117
USDCHF-ECN 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD-ECN 3K
GBPUSD-ECN 2.4K
USDCAD-ECN 1.2K
EURUSD-ECN 1.8K
USDJPY-ECN 477
AUDNZD-ECN 145
XAUUSD-ECN -2.2K
USDCHF-ECN 61
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD-ECN 20K
GBPUSD-ECN 22K
USDCAD-ECN 19K
EURUSD-ECN 24K
USDJPY-ECN -23K
AUDNZD-ECN 3.8K
XAUUSD-ECN -38K
USDCHF-ECN -86
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 348.90 USD
Schlechtester Trade: -1 071 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +68.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 457.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Ai Trading system
Keine Bewertungen
2025.12.10 12:31
No swaps are charged on the signal account
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Ops3
30 USD pro Monat
135%
0
0
USD
7K
USD
63
99%
5 160
68%
100%
1.37
1.33
USD
36%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.