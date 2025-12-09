シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Ops3
Alireza Kalamati

Ops3

Alireza Kalamati
レビュー0件
信頼性
63週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 135%
VTMarkets-Live 5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
5 160
利益トレード:
3 518 (68.17%)
損失トレード:
1 642 (31.82%)
ベストトレード:
1 348.90 USD
最悪のトレード:
-1 071.00 USD
総利益:
25 292.74 USD (665 101 pips)
総損失:
-18 449.03 USD (636 477 pips)
最大連続の勝ち:
22 (68.72 USD)
最大連続利益:
1 348.90 USD (1)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.17%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
1.98
長いトレード:
2 460 (47.67%)
短いトレード:
2 700 (52.33%)
プロフィットファクター:
1.37
期待されたペイオフ:
1.33 USD
平均利益:
7.19 USD
平均損失:
-11.24 USD
最大連続の負け:
9 (-3 457.35 USD)
最大連続損失:
-3 457.35 USD (9)
月間成長:
4.08%
年間予想:
49.55%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 003.32 USD
最大の:
3 457.35 USD (34.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.34% (3 457.35 USD)
エクイティによる:
5.28% (367.90 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD-ECN 1516
GBPUSD-ECN 1143
USDCAD-ECN 956
EURUSD-ECN 628
USDJPY-ECN 554
AUDNZD-ECN 211
XAUUSD-ECN 117
USDCHF-ECN 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD-ECN 3K
GBPUSD-ECN 2.4K
USDCAD-ECN 1.2K
EURUSD-ECN 1.8K
USDJPY-ECN 477
AUDNZD-ECN 145
XAUUSD-ECN -2.2K
USDCHF-ECN 61
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD-ECN 20K
GBPUSD-ECN 22K
USDCAD-ECN 19K
EURUSD-ECN 24K
USDJPY-ECN -23K
AUDNZD-ECN 3.8K
XAUUSD-ECN -38K
USDCHF-ECN -86
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 348.90 USD
最悪のトレード: -1 071 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +68.72 USD
最大連続損失: -3 457.35 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Ai Trading system
レビューなし
2025.12.10 12:31
No swaps are charged on the signal account
コピー

