- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
5 160
利益トレード:
3 518 (68.17%)
損失トレード:
1 642 (31.82%)
ベストトレード:
1 348.90 USD
最悪のトレード:
-1 071.00 USD
総利益:
25 292.74 USD (665 101 pips)
総損失:
-18 449.03 USD (636 477 pips)
最大連続の勝ち:
22 (68.72 USD)
最大連続利益:
1 348.90 USD (1)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.17%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
1.98
長いトレード:
2 460 (47.67%)
短いトレード:
2 700 (52.33%)
プロフィットファクター:
1.37
期待されたペイオフ:
1.33 USD
平均利益:
7.19 USD
平均損失:
-11.24 USD
最大連続の負け:
9 (-3 457.35 USD)
最大連続損失:
-3 457.35 USD (9)
月間成長:
4.08%
年間予想:
49.55%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 003.32 USD
最大の:
3 457.35 USD (34.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.34% (3 457.35 USD)
エクイティによる:
5.28% (367.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD-ECN
|1516
|GBPUSD-ECN
|1143
|USDCAD-ECN
|956
|EURUSD-ECN
|628
|USDJPY-ECN
|554
|AUDNZD-ECN
|211
|XAUUSD-ECN
|117
|USDCHF-ECN
|35
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD-ECN
|3K
|GBPUSD-ECN
|2.4K
|USDCAD-ECN
|1.2K
|EURUSD-ECN
|1.8K
|USDJPY-ECN
|477
|AUDNZD-ECN
|145
|XAUUSD-ECN
|-2.2K
|USDCHF-ECN
|61
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD-ECN
|20K
|GBPUSD-ECN
|22K
|USDCAD-ECN
|19K
|EURUSD-ECN
|24K
|USDJPY-ECN
|-23K
|AUDNZD-ECN
|3.8K
|XAUUSD-ECN
|-38K
|USDCHF-ECN
|-86
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 348.90 USD
最悪のトレード: -1 071 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +68.72 USD
最大連続損失: -3 457.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Ai Trading system
