- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
213
盈利交易:
163 (76.52%)
亏损交易:
50 (23.47%)
最好交易:
210.95 USD
最差交易:
-1 171.13 USD
毛利:
7 876.64 USD (65 933 pips)
毛利亏损:
-3 759.06 USD (25 834 pips)
最大连续赢利:
33 (2 185.65 USD)
最大连续盈利:
2 336.56 USD (20)
夏普比率:
0.23
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
11.32%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
16 小时
采收率:
3.52
长期交易:
100 (46.95%)
短期交易:
113 (53.05%)
利润因子:
2.10
预期回报:
19.33 USD
平均利润:
48.32 USD
平均损失:
-75.18 USD
最大连续失误:
6 (-47.43 USD)
最大连续亏损:
-1 171.13 USD (1)
每月增长:
35.00%
年度预测:
424.69%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
1.73 USD
最大值:
1 171.13 USD (25.92%)
相对跌幅:
结余:
30.22% (1 134.68 USD)
净值:
10.60% (638.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|120
|AUDCAD
|37
|NZDCAD
|20
|AUDNZD
|18
|.US30Cash
|7
|USDJPY
|2
|EURAUD
|2
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|2
|GBPJPY
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.4K
|AUDCAD
|1K
|NZDCAD
|395
|AUDNZD
|273
|.US30Cash
|1
|USDJPY
|29
|EURAUD
|41
|GBPUSD
|83
|EURUSD
|-204
|GBPJPY
|-2
|GBPCAD
|22
|GBPAUD
|31
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|31K
|AUDCAD
|3.7K
|NZDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|1.2K
|.US30Cash
|1.4K
|USDJPY
|-257
|EURAUD
|797
|GBPUSD
|465
|EURUSD
|-413
|GBPJPY
|-332
|GBPCAD
|415
|GBPAUD
|429
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +210.95 USD
最差交易: -1 171 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +2 185.65 USD
最大连续亏损: -47.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live04
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.63 × 310
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
AMarkets-Real
|1.28 × 74
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.40 × 1099
|
Darwinex-Live
|1.43 × 293
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
336%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
73
97%
213
76%
100%
2.09
19.33
USD
USD
30%
1:300