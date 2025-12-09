信号部分
信号 / MetaTrader 4 / RBF
Elias Rafael Rodelo Montes

RBF

Elias Rafael Rodelo Montes
0条评论
可靠性
73
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 336%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
213
盈利交易:
163 (76.52%)
亏损交易:
50 (23.47%)
最好交易:
210.95 USD
最差交易:
-1 171.13 USD
毛利:
7 876.64 USD (65 933 pips)
毛利亏损:
-3 759.06 USD (25 834 pips)
最大连续赢利:
33 (2 185.65 USD)
最大连续盈利:
2 336.56 USD (20)
夏普比率:
0.23
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
11.32%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
16 小时
采收率:
3.52
长期交易:
100 (46.95%)
短期交易:
113 (53.05%)
利润因子:
2.10
预期回报:
19.33 USD
平均利润:
48.32 USD
平均损失:
-75.18 USD
最大连续失误:
6 (-47.43 USD)
最大连续亏损:
-1 171.13 USD (1)
每月增长:
35.00%
年度预测:
424.69%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
1.73 USD
最大值:
1 171.13 USD (25.92%)
相对跌幅:
结余:
30.22% (1 134.68 USD)
净值:
10.60% (638.81 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 120
AUDCAD 37
NZDCAD 20
AUDNZD 18
.US30Cash 7
USDJPY 2
EURAUD 2
GBPUSD 2
EURUSD 2
GBPJPY 1
GBPCAD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2.4K
AUDCAD 1K
NZDCAD 395
AUDNZD 273
.US30Cash 1
USDJPY 29
EURAUD 41
GBPUSD 83
EURUSD -204
GBPJPY -2
GBPCAD 22
GBPAUD 31
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 31K
AUDCAD 3.7K
NZDCAD 1.6K
AUDNZD 1.2K
.US30Cash 1.4K
USDJPY -257
EURAUD 797
GBPUSD 465
EURUSD -413
GBPJPY -332
GBPCAD 415
GBPAUD 429
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +210.95 USD
最差交易: -1 171 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +2 185.65 USD
最大连续亏损: -47.43 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live04
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.63 × 310
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
AMarkets-Real
1.28 × 74
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
Hankotrade-Live
1.40 × 5
TMGM.TradeMax-Live7
1.40 × 1099
Darwinex-Live
1.43 × 293
50 更多...
没有评论
2025.12.09 07:50
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 12.5% of days out of the 496 days of the signal's entire lifetime.
