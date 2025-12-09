СигналыРазделы
Elias Rafael Rodelo Montes

RBF

Elias Rafael Rodelo Montes
0 отзывов
Надежность
73 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 336%
RoboForex-Prime
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
213
Прибыльных трейдов:
163 (76.52%)
Убыточных трейдов:
50 (23.47%)
Лучший трейд:
210.95 USD
Худший трейд:
-1 171.13 USD
Общая прибыль:
7 876.64 USD (65 933 pips)
Общий убыток:
-3 759.06 USD (25 834 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (2 185.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 336.56 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
11.32%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
3.52
Длинных трейдов:
100 (46.95%)
Коротких трейдов:
113 (53.05%)
Профит фактор:
2.10
Мат. ожидание:
19.33 USD
Средняя прибыль:
48.32 USD
Средний убыток:
-75.18 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-47.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 171.13 USD (1)
Прирост в месяц:
35.00%
Годовой прогноз:
424.69%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.73 USD
Максимальная:
1 171.13 USD (25.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.22% (1 134.68 USD)
По эквити:
10.60% (638.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 120
AUDCAD 37
NZDCAD 20
AUDNZD 18
.US30Cash 7
USDJPY 2
EURAUD 2
GBPUSD 2
EURUSD 2
GBPJPY 1
GBPCAD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.4K
AUDCAD 1K
NZDCAD 395
AUDNZD 273
.US30Cash 1
USDJPY 29
EURAUD 41
GBPUSD 83
EURUSD -204
GBPJPY -2
GBPCAD 22
GBPAUD 31
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 31K
AUDCAD 3.7K
NZDCAD 1.6K
AUDNZD 1.2K
.US30Cash 1.4K
USDJPY -257
EURAUD 797
GBPUSD 465
EURUSD -413
GBPJPY -332
GBPCAD 415
GBPAUD 429
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +210.95 USD
Худший трейд: -1 171 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2 185.65 USD
Макс. убыток в серии: -47.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live04
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.63 × 310
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
AMarkets-Real
1.28 × 74
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
Hankotrade-Live
1.40 × 5
TMGM.TradeMax-Live7
1.40 × 1099
Darwinex-Live
1.43 × 293
Нет отзывов
2025.12.09 07:50
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 12.5% of days out of the 496 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RBF
30 USD в месяц
336%
0
0
USD
5.8K
USD
73
97%
213
76%
100%
2.09
19.33
USD
30%
1:300
Копировать

