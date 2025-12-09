- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
213
Прибыльных трейдов:
163 (76.52%)
Убыточных трейдов:
50 (23.47%)
Лучший трейд:
210.95 USD
Худший трейд:
-1 171.13 USD
Общая прибыль:
7 876.64 USD (65 933 pips)
Общий убыток:
-3 759.06 USD (25 834 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (2 185.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 336.56 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
11.32%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
3.52
Длинных трейдов:
100 (46.95%)
Коротких трейдов:
113 (53.05%)
Профит фактор:
2.10
Мат. ожидание:
19.33 USD
Средняя прибыль:
48.32 USD
Средний убыток:
-75.18 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-47.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 171.13 USD (1)
Прирост в месяц:
35.00%
Годовой прогноз:
424.69%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.73 USD
Максимальная:
1 171.13 USD (25.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.22% (1 134.68 USD)
По эквити:
10.60% (638.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|120
|AUDCAD
|37
|NZDCAD
|20
|AUDNZD
|18
|.US30Cash
|7
|USDJPY
|2
|EURAUD
|2
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|2
|GBPJPY
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.4K
|AUDCAD
|1K
|NZDCAD
|395
|AUDNZD
|273
|.US30Cash
|1
|USDJPY
|29
|EURAUD
|41
|GBPUSD
|83
|EURUSD
|-204
|GBPJPY
|-2
|GBPCAD
|22
|GBPAUD
|31
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|31K
|AUDCAD
|3.7K
|NZDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|1.2K
|.US30Cash
|1.4K
|USDJPY
|-257
|EURAUD
|797
|GBPUSD
|465
|EURUSD
|-413
|GBPJPY
|-332
|GBPCAD
|415
|GBPAUD
|429
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +210.95 USD
Худший трейд: -1 171 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2 185.65 USD
Макс. убыток в серии: -47.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Exness-Real26
|0.00 × 10
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
Exness-Real
|0.00 × 1
Exness-Real17
|0.00 × 3
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
ICMarkets-Live04
|0.44 × 9
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
|0.63 × 310
TitanFX-01
|0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
Exness-Real28
|1.14 × 14
AMarkets-Real
|1.28 × 74
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
TMGM.TradeMax-Live7
|1.40 × 1099
Darwinex-Live
|1.43 × 293
