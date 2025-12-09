SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / RBF
Elias Rafael Rodelo Montes

RBF

Elias Rafael Rodelo Montes
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
73 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 336%
RoboForex-Prime
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
233
Gewinntrades:
168 (72.10%)
Verlusttrades:
65 (27.90%)
Bester Trade:
210.95 USD
Schlechtester Trade:
-1 171.13 USD
Bruttoprofit:
7 886.94 USD (66 358 pips)
Bruttoverlust:
-3 764.78 USD (26 176 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (2 185.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 336.56 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
92.52%
Max deposit load:
11.32%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
3.52
Long-Positionen:
108 (46.35%)
Short-Positionen:
125 (53.65%)
Profit-Faktor:
2.09
Mathematische Gewinnerwartung:
17.69 USD
Durchschnittlicher Profit:
46.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-57.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-3.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 171.13 USD (1)
Wachstum pro Monat :
22.45%
Jahresprognose:
272.38%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.73 USD
Maximaler:
1 171.13 USD (25.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.22% (1 134.68 USD)
Kapital:
10.60% (638.81 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 137
AUDCAD 40
NZDCAD 20
AUDNZD 18
.US30Cash 7
USDJPY 2
EURAUD 2
GBPUSD 2
EURUSD 2
GBPJPY 1
GBPCAD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.4K
AUDCAD 1K
NZDCAD 395
AUDNZD 273
.US30Cash 1
USDJPY 29
EURAUD 41
GBPUSD 83
EURUSD -204
GBPJPY -2
GBPCAD 22
GBPAUD 31
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 31K
AUDCAD 4K
NZDCAD 1.6K
AUDNZD 1.2K
.US30Cash 1.4K
USDJPY -257
EURAUD 797
GBPUSD 465
EURUSD -413
GBPJPY -332
GBPCAD 415
GBPAUD 429
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +210.95 USD
Schlechtester Trade: -1 171 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 185.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live04
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.63 × 310
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
AMarkets-Real
1.28 × 74
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
Hankotrade-Live
1.40 × 5
TMGM.TradeMax-Live7
1.40 × 1099
Darwinex-Live
1.43 × 293
noch 50 ...
Keine Bewertungen
2025.12.09 07:50
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 12.5% of days out of the 496 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
RBF
30 USD pro Monat
336%
0
0
USD
5.8K
USD
73
97%
233
72%
93%
2.09
17.69
USD
30%
1:300
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.