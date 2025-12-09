SinaisSeções
Elias Rafael Rodelo Montes

RBF

Elias Rafael Rodelo Montes
0 comentários
Confiabilidade
73 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 336%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
233
Negociações com lucro:
168 (72.10%)
Negociações com perda:
65 (27.90%)
Melhor negociação:
210.95 USD
Pior negociação:
-1 171.13 USD
Lucro bruto:
7 886.94 USD (66 358 pips)
Perda bruta:
-3 764.78 USD (26 176 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (2 185.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 336.56 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
11.32%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
3.52
Negociações longas:
108 (46.35%)
Negociações curtas:
125 (53.65%)
Fator de lucro:
2.09
Valor esperado:
17.69 USD
Lucro médio:
46.95 USD
Perda média:
-57.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-3.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 171.13 USD (1)
Crescimento mensal:
31.68%
Previsão anual:
384.39%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.73 USD
Máximo:
1 171.13 USD (25.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.22% (1 134.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.60% (638.81 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 137
AUDCAD 40
NZDCAD 20
AUDNZD 18
.US30Cash 7
USDJPY 2
EURAUD 2
GBPUSD 2
EURUSD 2
GBPJPY 1
GBPCAD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.4K
AUDCAD 1K
NZDCAD 395
AUDNZD 273
.US30Cash 1
USDJPY 29
EURAUD 41
GBPUSD 83
EURUSD -204
GBPJPY -2
GBPCAD 22
GBPAUD 31
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 31K
AUDCAD 4K
NZDCAD 1.6K
AUDNZD 1.2K
.US30Cash 1.4K
USDJPY -257
EURAUD 797
GBPUSD 465
EURUSD -413
GBPJPY -332
GBPCAD 415
GBPAUD 429
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +210.95 USD
Pior negociação: -1 171 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2 185.65 USD
Máxima perda consecutiva: -3.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live04
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.63 × 310
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
AMarkets-Real
1.28 × 74
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
Hankotrade-Live
1.40 × 5
TMGM.TradeMax-Live7
1.40 × 1099
Darwinex-Live
1.43 × 293
Sem comentários
2025.12.09 07:50
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 12.5% of days out of the 496 days of the signal's entire lifetime.
