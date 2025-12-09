- Crescimento
Negociações:
233
Negociações com lucro:
168 (72.10%)
Negociações com perda:
65 (27.90%)
Melhor negociação:
210.95 USD
Pior negociação:
-1 171.13 USD
Lucro bruto:
7 886.94 USD (66 358 pips)
Perda bruta:
-3 764.78 USD (26 176 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (2 185.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 336.56 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
11.32%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
3.52
Negociações longas:
108 (46.35%)
Negociações curtas:
125 (53.65%)
Fator de lucro:
2.09
Valor esperado:
17.69 USD
Lucro médio:
46.95 USD
Perda média:
-57.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-3.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 171.13 USD (1)
Crescimento mensal:
31.68%
Previsão anual:
384.39%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.73 USD
Máximo:
1 171.13 USD (25.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.22% (1 134.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.60% (638.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|137
|AUDCAD
|40
|NZDCAD
|20
|AUDNZD
|18
|.US30Cash
|7
|USDJPY
|2
|EURAUD
|2
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|2
|GBPJPY
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.4K
|AUDCAD
|1K
|NZDCAD
|395
|AUDNZD
|273
|.US30Cash
|1
|USDJPY
|29
|EURAUD
|41
|GBPUSD
|83
|EURUSD
|-204
|GBPJPY
|-2
|GBPCAD
|22
|GBPAUD
|31
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|31K
|AUDCAD
|4K
|NZDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|1.2K
|.US30Cash
|1.4K
|USDJPY
|-257
|EURAUD
|797
|GBPUSD
|465
|EURUSD
|-413
|GBPJPY
|-332
|GBPCAD
|415
|GBPAUD
|429
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +210.95 USD
Pior negociação: -1 171 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2 185.65 USD
Máxima perda consecutiva: -3.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live04
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.63 × 310
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
AMarkets-Real
|1.28 × 74
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.40 × 1099
|
Darwinex-Live
|1.43 × 293
