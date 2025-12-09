シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / RBF
Elias Rafael Rodelo Montes

RBF

Elias Rafael Rodelo Montes
レビュー0件
信頼性
73週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 336%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
233
利益トレード:
168 (72.10%)
損失トレード:
65 (27.90%)
ベストトレード:
210.95 USD
最悪のトレード:
-1 171.13 USD
総利益:
7 886.94 USD (66 358 pips)
総損失:
-3 764.78 USD (26 176 pips)
最大連続の勝ち:
33 (2 185.65 USD)
最大連続利益:
2 336.56 USD (20)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
11.32%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
3.52
長いトレード:
108 (46.35%)
短いトレード:
125 (53.65%)
プロフィットファクター:
2.09
期待されたペイオフ:
17.69 USD
平均利益:
46.95 USD
平均損失:
-57.92 USD
最大連続の負け:
9 (-3.40 USD)
最大連続損失:
-1 171.13 USD (1)
月間成長:
31.68%
年間予想:
384.39%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.73 USD
最大の:
1 171.13 USD (25.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.22% (1 134.68 USD)
エクイティによる:
10.60% (638.81 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 137
AUDCAD 40
NZDCAD 20
AUDNZD 18
.US30Cash 7
USDJPY 2
EURAUD 2
GBPUSD 2
EURUSD 2
GBPJPY 1
GBPCAD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2.4K
AUDCAD 1K
NZDCAD 395
AUDNZD 273
.US30Cash 1
USDJPY 29
EURAUD 41
GBPUSD 83
EURUSD -204
GBPJPY -2
GBPCAD 22
GBPAUD 31
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 31K
AUDCAD 4K
NZDCAD 1.6K
AUDNZD 1.2K
.US30Cash 1.4K
USDJPY -257
EURAUD 797
GBPUSD 465
EURUSD -413
GBPJPY -332
GBPCAD 415
GBPAUD 429
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +210.95 USD
最悪のトレード: -1 171 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +2 185.65 USD
最大連続損失: -3.40 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live04
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.63 × 310
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
AMarkets-Real
1.28 × 74
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
Hankotrade-Live
1.40 × 5
TMGM.TradeMax-Live7
1.40 × 1099
Darwinex-Live
1.43 × 293
50 より多く...
レビューなし
2025.12.09 07:50
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 12.5% of days out of the 496 days of the signal's entire lifetime.
