- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
233
利益トレード:
168 (72.10%)
損失トレード:
65 (27.90%)
ベストトレード:
210.95 USD
最悪のトレード:
-1 171.13 USD
総利益:
7 886.94 USD (66 358 pips)
総損失:
-3 764.78 USD (26 176 pips)
最大連続の勝ち:
33 (2 185.65 USD)
最大連続利益:
2 336.56 USD (20)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
11.32%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
3.52
長いトレード:
108 (46.35%)
短いトレード:
125 (53.65%)
プロフィットファクター:
2.09
期待されたペイオフ:
17.69 USD
平均利益:
46.95 USD
平均損失:
-57.92 USD
最大連続の負け:
9 (-3.40 USD)
最大連続損失:
-1 171.13 USD (1)
月間成長:
31.68%
年間予想:
384.39%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.73 USD
最大の:
1 171.13 USD (25.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.22% (1 134.68 USD)
エクイティによる:
10.60% (638.81 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|137
|AUDCAD
|40
|NZDCAD
|20
|AUDNZD
|18
|.US30Cash
|7
|USDJPY
|2
|EURAUD
|2
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|2
|GBPJPY
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.4K
|AUDCAD
|1K
|NZDCAD
|395
|AUDNZD
|273
|.US30Cash
|1
|USDJPY
|29
|EURAUD
|41
|GBPUSD
|83
|EURUSD
|-204
|GBPJPY
|-2
|GBPCAD
|22
|GBPAUD
|31
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|31K
|AUDCAD
|4K
|NZDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|1.2K
|.US30Cash
|1.4K
|USDJPY
|-257
|EURAUD
|797
|GBPUSD
|465
|EURUSD
|-413
|GBPJPY
|-332
|GBPCAD
|415
|GBPAUD
|429
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +210.95 USD
最悪のトレード: -1 171 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +2 185.65 USD
最大連続損失: -3.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Exness-Real26
|0.00 × 10
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
Exness-Real
|0.00 × 1
Exness-Real17
|0.00 × 3
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
ICMarkets-Live04
|0.44 × 9
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
|0.63 × 310
TitanFX-01
|0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
Exness-Real28
|1.14 × 14
AMarkets-Real
|1.28 × 74
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
TMGM.TradeMax-Live7
|1.40 × 1099
Darwinex-Live
|1.43 × 293
