Elias Rafael Rodelo Montes

RBF

Elias Rafael Rodelo Montes
0 리뷰
안정성
75
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 340%
RoboForex-Prime
1:300
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
238
이익 거래:
172 (72.26%)
손실 거래:
66 (27.73%)
최고의 거래:
210.95 USD
최악의 거래:
-1 171.13 USD
총 수익:
7 946.02 USD (66 884 pips)
총 손실:
-3 778.17 USD (26 258 pips)
연속 최대 이익:
33 (2 185.65 USD)
연속 최대 이익:
2 336.56 USD (20)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
76.00%
최대 입금량:
11.32%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
3.56
롱(주식매수):
108 (45.38%)
숏(주식차입매도):
130 (54.62%)
수익 요인:
2.10
기대수익:
17.51 USD
평균 이익:
46.20 USD
평균 손실:
-57.25 USD
연속 최대 손실:
9 (-3.40 USD)
연속 최대 손실:
-1 171.13 USD (1)
월별 성장률:
9.94%
연간 예측:
120.62%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.73 USD
최대한의:
1 171.13 USD (25.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.22% (1 134.68 USD)
자본금별:
10.60% (638.81 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 137
AUDCAD 43
AUDNZD 20
NZDCAD 20
.US30Cash 7
USDJPY 2
EURAUD 2
GBPUSD 2
EURUSD 2
GBPJPY 1
GBPCAD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 2.4K
AUDCAD 1K
AUDNZD 294
NZDCAD 395
.US30Cash 1
USDJPY 29
EURAUD 41
GBPUSD 83
EURUSD -204
GBPJPY -2
GBPCAD 22
GBPAUD 31
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 31K
AUDCAD 4.2K
AUDNZD 1.4K
NZDCAD 1.6K
.US30Cash 1.4K
USDJPY -257
EURAUD 797
GBPUSD 465
EURUSD -413
GBPJPY -332
GBPCAD 415
GBPAUD 429
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +210.95 USD
최악의 거래: -1 171 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +2 185.65 USD
연속 최대 손실: -3.40 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live04
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.63 × 310
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
AMarkets-Real
1.28 × 74
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
Hankotrade-Live
1.40 × 5
TMGM.TradeMax-Live7
1.40 × 1099
Darwinex-Live
1.43 × 293
리뷰 없음
2025.12.09 07:50
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 12.5% of days out of the 496 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
RBF
월별 30 USD
340%
0
0
USD
5.9K
USD
75
97%
238
72%
76%
2.10
17.51
USD
30%
1:300
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.