238
이익 거래:
172 (72.26%)
손실 거래:
66 (27.73%)
최고의 거래:
210.95 USD
최악의 거래:
-1 171.13 USD
총 수익:
7 946.02 USD (66 884 pips)
총 손실:
-3 778.17 USD (26 258 pips)
연속 최대 이익:
33 (2 185.65 USD)
연속 최대 이익:
2 336.56 USD (20)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
76.00%
최대 입금량:
11.32%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
3.56
롱(주식매수):
108 (45.38%)
숏(주식차입매도):
130 (54.62%)
수익 요인:
2.10
기대수익:
17.51 USD
평균 이익:
46.20 USD
평균 손실:
-57.25 USD
연속 최대 손실:
9 (-3.40 USD)
연속 최대 손실:
-1 171.13 USD (1)
월별 성장률:
9.94%
연간 예측:
120.62%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.73 USD
최대한의:
1 171.13 USD (25.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.22% (1 134.68 USD)
자본금별:
10.60% (638.81 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|137
|AUDCAD
|43
|AUDNZD
|20
|NZDCAD
|20
|.US30Cash
|7
|USDJPY
|2
|EURAUD
|2
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|2
|GBPJPY
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.4K
|AUDCAD
|1K
|AUDNZD
|294
|NZDCAD
|395
|.US30Cash
|1
|USDJPY
|29
|EURAUD
|41
|GBPUSD
|83
|EURUSD
|-204
|GBPJPY
|-2
|GBPCAD
|22
|GBPAUD
|31
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|31K
|AUDCAD
|4.2K
|AUDNZD
|1.4K
|NZDCAD
|1.6K
|.US30Cash
|1.4K
|USDJPY
|-257
|EURAUD
|797
|GBPUSD
|465
|EURUSD
|-413
|GBPJPY
|-332
|GBPCAD
|415
|GBPAUD
|429
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
최고의 거래: +210.95 USD
최악의 거래: -1 171 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +2 185.65 USD
연속 최대 손실: -3.40 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live04
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.63 × 310
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
AMarkets-Real
|1.28 × 74
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.40 × 1099
|
Darwinex-Live
|1.43 × 293
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
340%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
75
97%
238
72%
76%
2.10
17.51
USD
USD
30%
1:300