Elias Rafael Rodelo Montes

RBF

Elias Rafael Rodelo Montes
0 comentarios
Fiabilidad
73 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 336%
RoboForex-Prime
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
233
Transacciones Rentables:
168 (72.10%)
Transacciones Irrentables:
65 (27.90%)
Mejor transacción:
210.95 USD
Peor transacción:
-1 171.13 USD
Beneficio Bruto:
7 886.94 USD (66 358 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 764.78 USD (26 176 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (2 185.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 336.56 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
11.32%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
3.52
Transacciones Largas:
108 (46.35%)
Transacciones Cortas:
125 (53.65%)
Factor de Beneficio:
2.09
Beneficio Esperado:
17.69 USD
Beneficio medio:
46.95 USD
Pérdidas medias:
-57.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-3.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 171.13 USD (1)
Crecimiento al mes:
31.68%
Pronóstico anual:
384.39%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.73 USD
Máxima:
1 171.13 USD (25.92%)
Reducción relativa:
De balance:
30.22% (1 134.68 USD)
De fondos:
10.60% (638.81 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 137
AUDCAD 40
NZDCAD 20
AUDNZD 18
.US30Cash 7
USDJPY 2
EURAUD 2
GBPUSD 2
EURUSD 2
GBPJPY 1
GBPCAD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.4K
AUDCAD 1K
NZDCAD 395
AUDNZD 273
.US30Cash 1
USDJPY 29
EURAUD 41
GBPUSD 83
EURUSD -204
GBPJPY -2
GBPCAD 22
GBPAUD 31
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 31K
AUDCAD 4K
NZDCAD 1.6K
AUDNZD 1.2K
.US30Cash 1.4K
USDJPY -257
EURAUD 797
GBPUSD 465
EURUSD -413
GBPJPY -332
GBPCAD 415
GBPAUD 429
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +210.95 USD
Peor transacción: -1 171 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +2 185.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.40 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live04
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.63 × 310
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
AMarkets-Real
1.28 × 74
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
Hankotrade-Live
1.40 × 5
TMGM.TradeMax-Live7
1.40 × 1099
Darwinex-Live
1.43 × 293
otros 50...
No hay comentarios
2025.12.09 07:50
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 12.5% of days out of the 496 days of the signal's entire lifetime.
