- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 370
盈利交易:
1 065 (77.73%)
亏损交易:
305 (22.26%)
最好交易:
148.26 USD
最差交易:
-37.44 USD
毛利:
3 436.97 USD (174 361 pips)
毛利亏损:
-1 275.73 USD (82 552 pips)
最大连续赢利:
205 (949.30 USD)
最大连续盈利:
949.30 USD (205)
夏普比率:
0.20
交易活动:
63.07%
最大入金加载:
5.68%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
35
平均持有时间:
22 小时
采收率:
11.17
长期交易:
847 (61.82%)
短期交易:
523 (38.18%)
利润因子:
2.69
预期回报:
1.58 USD
平均利润:
3.23 USD
平均损失:
-4.18 USD
最大连续失误:
11 (-129.53 USD)
最大连续亏损:
-193.44 USD (7)
每月增长:
6.29%
年度预测:
76.32%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
193.44 USD (8.58%)
相对跌幅:
结余:
8.82% (190.62 USD)
净值:
5.54% (172.58 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1370
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|2.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|92K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +148.26 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 205
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +949.30 USD
最大连续亏损: -129.53 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
100% Automatic Trading using AFSID FX EURUSD Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 01K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 01K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月59 USD
216%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
36
100%
1 370
77%
63%
2.69
1.58
USD
USD
9%
1:500