信号部分
信号 / MetaTrader 4 / AFSID FX EURUSD
Revano Azka Akhmad

AFSID FX EURUSD

Revano Azka Akhmad
0条评论
可靠性
36
0 / 0 USD
每月复制 59 USD per 
增长自 2025 216%
Headway-Real
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 370
盈利交易:
1 065 (77.73%)
亏损交易:
305 (22.26%)
最好交易:
148.26 USD
最差交易:
-37.44 USD
毛利:
3 436.97 USD (174 361 pips)
毛利亏损:
-1 275.73 USD (82 552 pips)
最大连续赢利:
205 (949.30 USD)
最大连续盈利:
949.30 USD (205)
夏普比率:
0.20
交易活动:
63.07%
最大入金加载:
5.68%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
35
平均持有时间:
22 小时
采收率:
11.17
长期交易:
847 (61.82%)
短期交易:
523 (38.18%)
利润因子:
2.69
预期回报:
1.58 USD
平均利润:
3.23 USD
平均损失:
-4.18 USD
最大连续失误:
11 (-129.53 USD)
最大连续亏损:
-193.44 USD (7)
每月增长:
6.29%
年度预测:
76.32%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
193.44 USD (8.58%)
相对跌幅:
结余:
8.82% (190.62 USD)
净值:
5.54% (172.58 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 1370
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 92K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +148.26 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 205
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +949.30 USD
最大连续亏损: -129.53 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
查看详细统计，请 登录 或者 注册
100% Automatic Trading using AFSID FX EURUSD Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 01K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
没有评论
2025.12.19 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AFSID FX EURUSD
每月59 USD
216%
0
0
USD
3.2K
USD
36
100%
1 370
77%
63%
2.69
1.58
USD
9%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载