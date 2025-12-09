SeñalesSecciones
Revano Azka Akhmad

AFSID FX EURUSD

Revano Azka Akhmad
0 comentarios
Fiabilidad
37 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 217%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 379
Transacciones Rentables:
1 070 (77.59%)
Transacciones Irrentables:
309 (22.41%)
Mejor transacción:
148.26 USD
Peor transacción:
-37.44 USD
Beneficio Bruto:
3 448.48 USD (174 809 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 279.75 USD (82 952 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
205 (949.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
949.30 USD (205)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
65.18%
Carga máxima del depósito:
5.68%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
11.21
Transacciones Largas:
856 (62.07%)
Transacciones Cortas:
523 (37.93%)
Factor de Beneficio:
2.69
Beneficio Esperado:
1.57 USD
Beneficio medio:
3.22 USD
Pérdidas medias:
-4.14 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-129.53 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-193.44 USD (7)
Crecimiento al mes:
5.78%
Pronóstico anual:
70.19%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
193.44 USD (8.58%)
Reducción relativa:
De balance:
8.82% (190.62 USD)
De fondos:
5.54% (172.58 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 1379
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 92K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +148.26 USD
Peor transacción: -37 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 205
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +949.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -129.53 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
100% Automatic Trading using AFSID FX EURUSD Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 01K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
No hay comentarios
2025.12.19 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AFSID FX EURUSD
59 USD al mes
217%
0
0
USD
3.2K
USD
37
100%
1 379
77%
65%
2.69
1.57
USD
9%
1:500
