- 자본
- 축소
트레이드:
1 461
이익 거래:
1 130 (77.34%)
손실 거래:
331 (22.66%)
최고의 거래:
148.26 USD
최악의 거래:
-37.44 USD
총 수익:
3 546.81 USD (178 903 pips)
총 손실:
-1 314.70 USD (85 629 pips)
연속 최대 이익:
205 (949.30 USD)
연속 최대 이익:
949.30 USD (205)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
75.42%
최대 입금량:
5.68%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
58
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
11.54
롱(주식매수):
859 (58.80%)
숏(주식차입매도):
602 (41.20%)
수익 요인:
2.70
기대수익:
1.53 USD
평균 이익:
3.14 USD
평균 손실:
-3.97 USD
연속 최대 손실:
11 (-129.53 USD)
연속 최대 손실:
-193.44 USD (7)
월별 성장률:
5.51%
연간 예측:
66.89%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
193.44 USD (8.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.82% (190.62 USD)
자본금별:
5.54% (172.58 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1461
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|2.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|93K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +148.26 USD
최악의 거래: -37 USD
연속 최대 이익: 205
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +949.30 USD
연속 최대 손실: -129.53 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
100% Automatic Trading using AFSID FX EURUSD Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 01K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 01K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 59 USD
223%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
38
100%
1 461
77%
75%
2.69
1.53
USD
USD
9%
1:500