- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 379
利益トレード:
1 070 (77.59%)
損失トレード:
309 (22.41%)
ベストトレード:
148.26 USD
最悪のトレード:
-37.44 USD
総利益:
3 448.48 USD (174 809 pips)
総損失:
-1 279.75 USD (82 952 pips)
最大連続の勝ち:
205 (949.30 USD)
最大連続利益:
949.30 USD (205)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
65.18%
最大入金額:
5.68%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
11.21
長いトレード:
856 (62.07%)
短いトレード:
523 (37.93%)
プロフィットファクター:
2.69
期待されたペイオフ:
1.57 USD
平均利益:
3.22 USD
平均損失:
-4.14 USD
最大連続の負け:
11 (-129.53 USD)
最大連続損失:
-193.44 USD (7)
月間成長:
5.78%
年間予想:
70.19%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
193.44 USD (8.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.82% (190.62 USD)
エクイティによる:
5.54% (172.58 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1379
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|2.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|92K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +148.26 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 205
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +949.30 USD
最大連続損失: -129.53 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
100% Automatic Trading using AFSID FX EURUSD Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 01K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 01K
Laverage: 1.500
More Information Visit AFSID Group International
