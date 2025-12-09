シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AFSID FX EURUSD
Revano Azka Akhmad

AFSID FX EURUSD

Revano Azka Akhmad
レビュー0件
信頼性
37週間
0 / 0 USD
月額  59  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 217%
Headway-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 379
利益トレード:
1 070 (77.59%)
損失トレード:
309 (22.41%)
ベストトレード:
148.26 USD
最悪のトレード:
-37.44 USD
総利益:
3 448.48 USD (174 809 pips)
総損失:
-1 279.75 USD (82 952 pips)
最大連続の勝ち:
205 (949.30 USD)
最大連続利益:
949.30 USD (205)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
65.18%
最大入金額:
5.68%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
11.21
長いトレード:
856 (62.07%)
短いトレード:
523 (37.93%)
プロフィットファクター:
2.69
期待されたペイオフ:
1.57 USD
平均利益:
3.22 USD
平均損失:
-4.14 USD
最大連続の負け:
11 (-129.53 USD)
最大連続損失:
-193.44 USD (7)
月間成長:
5.78%
年間予想:
70.19%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
193.44 USD (8.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.82% (190.62 USD)
エクイティによる:
5.54% (172.58 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 1379
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 92K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +148.26 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 205
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +949.30 USD
最大連続損失: -129.53 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
100% Automatic Trading using AFSID FX EURUSD Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 01K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
レビューなし
2025.12.19 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
