Sinais / MetaTrader 4 / AFSID FX EURUSD
Revano Azka Akhmad

AFSID FX EURUSD

Revano Azka Akhmad
0 comentários
Confiabilidade
37 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 217%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 379
Negociações com lucro:
1 070 (77.59%)
Negociações com perda:
309 (22.41%)
Melhor negociação:
148.26 USD
Pior negociação:
-37.44 USD
Lucro bruto:
3 448.48 USD (174 809 pips)
Perda bruta:
-1 279.75 USD (82 952 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
205 (949.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
949.30 USD (205)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
65.18%
Depósito máximo carregado:
5.68%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
11.21
Negociações longas:
856 (62.07%)
Negociações curtas:
523 (37.93%)
Fator de lucro:
2.69
Valor esperado:
1.57 USD
Lucro médio:
3.22 USD
Perda média:
-4.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-129.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-193.44 USD (7)
Crescimento mensal:
5.78%
Previsão anual:
70.19%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
193.44 USD (8.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.82% (190.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.54% (172.58 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 1379
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 92K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +148.26 USD
Pior negociação: -37 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 205
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +949.30 USD
Máxima perda consecutiva: -129.53 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
100% Automatic Trading using AFSID FX EURUSD Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 01K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
Sem comentários
2025.12.19 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AFSID FX EURUSD
217%
0
0
USD
3.2K
USD
37
100%
1 379
77%
65%
2.69
1.57
USD
9%
1:500
