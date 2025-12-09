СигналыРазделы
Revano Azka Akhmad

AFSID FX EURUSD

Revano Azka Akhmad
0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 59 USD в месяц
прирост с 2025 216%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 370
Прибыльных трейдов:
1 065 (77.73%)
Убыточных трейдов:
305 (22.26%)
Лучший трейд:
148.26 USD
Худший трейд:
-37.44 USD
Общая прибыль:
3 436.97 USD (174 361 pips)
Общий убыток:
-1 275.73 USD (82 552 pips)
Макс. серия выигрышей:
205 (949.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
949.30 USD (205)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
59.75%
Макс. загрузка депозита:
5.68%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
11.17
Длинных трейдов:
847 (61.82%)
Коротких трейдов:
523 (38.18%)
Профит фактор:
2.69
Мат. ожидание:
1.58 USD
Средняя прибыль:
3.23 USD
Средний убыток:
-4.18 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-129.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-193.44 USD (7)
Прирост в месяц:
6.29%
Годовой прогноз:
76.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
193.44 USD (8.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.82% (190.62 USD)
По эквити:
5.54% (172.58 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 1370
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 92K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +148.26 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 205
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +949.30 USD
Макс. убыток в серии: -129.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
100% Automatic Trading using AFSID FX EURUSD Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 01K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
Нет отзывов
2025.12.19 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
