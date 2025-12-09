- Прирост
Всего трейдов:
1 370
Прибыльных трейдов:
1 065 (77.73%)
Убыточных трейдов:
305 (22.26%)
Лучший трейд:
148.26 USD
Худший трейд:
-37.44 USD
Общая прибыль:
3 436.97 USD (174 361 pips)
Общий убыток:
-1 275.73 USD (82 552 pips)
Макс. серия выигрышей:
205 (949.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
949.30 USD (205)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
59.75%
Макс. загрузка депозита:
5.68%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
11.17
Длинных трейдов:
847 (61.82%)
Коротких трейдов:
523 (38.18%)
Профит фактор:
2.69
Мат. ожидание:
1.58 USD
Средняя прибыль:
3.23 USD
Средний убыток:
-4.18 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-129.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-193.44 USD (7)
Прирост в месяц:
6.29%
Годовой прогноз:
76.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
193.44 USD (8.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.82% (190.62 USD)
По эквити:
5.54% (172.58 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1370
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|2.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|92K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +148.26 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 205
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +949.30 USD
Макс. убыток в серии: -129.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
