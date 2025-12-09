SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AFSID FX EURUSD
Revano Azka Akhmad

AFSID FX EURUSD

Revano Azka Akhmad
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
37 Wochen
0 / 0 USD
Für 59 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 218%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 389
Gewinntrades:
1 077 (77.53%)
Verlusttrades:
312 (22.46%)
Bester Trade:
148.26 USD
Schlechtester Trade:
-37.44 USD
Bruttoprofit:
3 457.10 USD (175 307 pips)
Bruttoverlust:
-1 281.87 USD (83 162 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
205 (949.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
949.30 USD (205)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
65.18%
Max deposit load:
5.68%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
11.24
Long-Positionen:
856 (61.63%)
Short-Positionen:
533 (38.37%)
Profit-Faktor:
2.70
Mathematische Gewinnerwartung:
1.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-129.53 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-193.44 USD (7)
Wachstum pro Monat :
5.29%
Jahresprognose:
64.23%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
193.44 USD (8.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.82% (190.62 USD)
Kapital:
5.54% (172.58 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 1389
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 92K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +148.26 USD
Schlechtester Trade: -37 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 205
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +949.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -129.53 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
100% Automatic Trading using AFSID FX EURUSD Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 01K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
Keine Bewertungen
2025.12.19 04:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
