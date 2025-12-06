- 成长
交易:
448
盈利交易:
370 (82.58%)
亏损交易:
78 (17.41%)
最好交易:
184.00 BRL
最差交易:
-226.00 BRL
毛利:
5 727.00 BRL (672 645 pips)
毛利亏损:
-3 501.00 BRL (16 940 pips)
最大连续赢利:
93 (893.00 BRL)
最大连续盈利:
893.00 BRL (93)
夏普比率:
0.14
交易活动:
2.71%
最大入金加载:
6.74%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
100
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
1.37
长期交易:
205 (45.76%)
短期交易:
243 (54.24%)
利润因子:
1.64
预期回报:
4.97 BRL
平均利润:
15.48 BRL
平均损失:
-44.88 BRL
最大连续失误:
10 (-1 017.00 BRL)
最大连续亏损:
-1 017.00 BRL (10)
每月增长:
14.96%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
1 595.00 BRL
最大值:
1 621.00 BRL (10.79%)
相对跌幅:
结余:
10.79% (1 621.00 BRL)
净值:
4.01% (599.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINZ25
|342
|WING26
|98
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINZ25
|697
|WING26
|275
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINZ25
|8.5K
|WING26
|3.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +184.00 BRL
最差交易: -226 BRL
最大连续赢利: 93
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +893.00 BRL
最大连续亏损: -1 017.00 BRL
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GenialInvestimentos-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Este sinal apresenta resultados de alguns EA que crio e otimizo.
O EA funciona com qualquer ativo.
没有评论
每月30 USD
15%
0
0
USD
USD
15K
BRL
BRL
4
84%
448
82%
3%
1.63
4.97
BRL
BRL
11%
1:1