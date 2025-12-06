- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
460
Negociações com lucro:
379 (82.39%)
Negociações com perda:
81 (17.61%)
Melhor negociação:
184.00 BRL
Pior negociação:
-226.00 BRL
Lucro bruto:
5 806.00 BRL (998 705 pips)
Perda bruta:
-3 569.00 BRL (17 280 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
93 (893.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
893.00 BRL (93)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
2.71%
Depósito máximo carregado:
6.74%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
47
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
1.38
Negociações longas:
209 (45.43%)
Negociações curtas:
251 (54.57%)
Fator de lucro:
1.63
Valor esperado:
4.86 BRL
Lucro médio:
15.32 BRL
Perda média:
-44.06 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-1 017.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-1 017.00 BRL (10)
Crescimento mensal:
15.04%
Algotrading:
83%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 595.00 BRL
Máximo:
1 621.00 BRL (10.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.79% (1 621.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
4.01% (599.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINZ25
|342
|WING26
|106
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINZ25
|697
|WING26
|310
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINZ25
|8.5K
|WING26
|3.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +184.00 BRL
Pior negociação: -226 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 93
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +893.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -1 017.00 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GenialInvestimentos-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Este sinal apresenta resultados de alguns EA que crio e otimizo.
O EA funciona com qualquer ativo.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
15%
0
0
USD
USD
15K
BRL
BRL
5
83%
460
82%
3%
1.62
4.86
BRL
BRL
11%
1:1