Thiago Lopes

EA Infinity Grid Trader by Caicai Trader

Thiago Lopes
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 15%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
Negociações:
460
Negociações com lucro:
379 (82.39%)
Negociações com perda:
81 (17.61%)
Melhor negociação:
184.00 BRL
Pior negociação:
-226.00 BRL
Lucro bruto:
5 806.00 BRL (998 705 pips)
Perda bruta:
-3 569.00 BRL (17 280 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
93 (893.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
893.00 BRL (93)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
2.71%
Depósito máximo carregado:
6.74%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
47
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
1.38
Negociações longas:
209 (45.43%)
Negociações curtas:
251 (54.57%)
Fator de lucro:
1.63
Valor esperado:
4.86 BRL
Lucro médio:
15.32 BRL
Perda média:
-44.06 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-1 017.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-1 017.00 BRL (10)
Crescimento mensal:
15.04%
Algotrading:
83%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 595.00 BRL
Máximo:
1 621.00 BRL (10.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.79% (1 621.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
4.01% (599.00 BRL)

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GenialInvestimentos-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Este sinal apresenta resultados de alguns EA que crio e otimizo.


O EA funciona com qualquer ativo.

2025.12.18 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.06 21:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 21:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
