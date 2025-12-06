SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / EA Infinity Grid Trader by Caicai Trader
Thiago Lopes

EA Infinity Grid Trader by Caicai Trader

Thiago Lopes
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 15%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
460
Transacciones Rentables:
379 (82.39%)
Transacciones Irrentables:
81 (17.61%)
Mejor transacción:
184.00 BRL
Peor transacción:
-226.00 BRL
Beneficio Bruto:
5 806.00 BRL (998 705 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 569.00 BRL (17 280 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
93 (893.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
893.00 BRL (93)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
2.71%
Carga máxima del depósito:
6.74%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
47
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
1.38
Transacciones Largas:
209 (45.43%)
Transacciones Cortas:
251 (54.57%)
Factor de Beneficio:
1.63
Beneficio Esperado:
4.86 BRL
Beneficio medio:
15.32 BRL
Pérdidas medias:
-44.06 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-1 017.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 017.00 BRL (10)
Crecimiento al mes:
15.04%
Trading algorítmico:
83%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 595.00 BRL
Máxima:
1 621.00 BRL (10.79%)
Reducción relativa:
De balance:
10.79% (1 621.00 BRL)
De fondos:
4.01% (599.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINZ25 342
WING26 106
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINZ25 697
WING26 310
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINZ25 8.5K
WING26 3.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +184.00 BRL
Peor transacción: -226 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 93
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +893.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -1 017.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GenialInvestimentos-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Este sinal apresenta resultados de alguns EA que crio e otimizo.


O EA funciona com qualquer ativo.

No hay comentarios
2025.12.18 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.06 21:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 21:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
EA Infinity Grid Trader by Caicai Trader
30 USD al mes
15%
0
0
USD
15K
BRL
5
83%
460
82%
3%
1.62
4.86
BRL
11%
1:1
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.