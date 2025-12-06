- Incremento
Total de Trades:
460
Transacciones Rentables:
379 (82.39%)
Transacciones Irrentables:
81 (17.61%)
Mejor transacción:
184.00 BRL
Peor transacción:
-226.00 BRL
Beneficio Bruto:
5 806.00 BRL (998 705 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 569.00 BRL (17 280 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
93 (893.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
893.00 BRL (93)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
2.71%
Carga máxima del depósito:
6.74%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
47
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
1.38
Transacciones Largas:
209 (45.43%)
Transacciones Cortas:
251 (54.57%)
Factor de Beneficio:
1.63
Beneficio Esperado:
4.86 BRL
Beneficio medio:
15.32 BRL
Pérdidas medias:
-44.06 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-1 017.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 017.00 BRL (10)
Crecimiento al mes:
15.04%
Trading algorítmico:
83%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 595.00 BRL
Máxima:
1 621.00 BRL (10.79%)
Reducción relativa:
De balance:
10.79% (1 621.00 BRL)
De fondos:
4.01% (599.00 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|WINZ25
|342
|WING26
|106
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|WINZ25
|697
|WING26
|310
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|WINZ25
|8.5K
|WING26
|3.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Mejor transacción: +184.00 BRL
Peor transacción: -226 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 93
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +893.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -1 017.00 BRL
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GenialInvestimentos-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Este sinal apresenta resultados de alguns EA que crio e otimizo.
O EA funciona com qualquer ativo.
