- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
460
利益トレード:
379 (82.39%)
損失トレード:
81 (17.61%)
ベストトレード:
184.00 BRL
最悪のトレード:
-226.00 BRL
総利益:
5 806.00 BRL (998 705 pips)
総損失:
-3 569.00 BRL (17 280 pips)
最大連続の勝ち:
93 (893.00 BRL)
最大連続利益:
893.00 BRL (93)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
2.71%
最大入金額:
6.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
47
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
1.38
長いトレード:
209 (45.43%)
短いトレード:
251 (54.57%)
プロフィットファクター:
1.63
期待されたペイオフ:
4.86 BRL
平均利益:
15.32 BRL
平均損失:
-44.06 BRL
最大連続の負け:
10 (-1 017.00 BRL)
最大連続損失:
-1 017.00 BRL (10)
月間成長:
15.04%
アルゴリズム取引:
83%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 595.00 BRL
最大の:
1 621.00 BRL (10.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.79% (1 621.00 BRL)
エクイティによる:
4.01% (599.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINZ25
|342
|WING26
|106
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINZ25
|697
|WING26
|310
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINZ25
|8.5K
|WING26
|3.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +184.00 BRL
最悪のトレード: -226 BRL
最大連続の勝ち: 93
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +893.00 BRL
最大連続損失: -1 017.00 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GenialInvestimentos-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Este sinal apresenta resultados de alguns EA que crio e otimizo.
O EA funciona com qualquer ativo.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
15%
0
0
USD
USD
15K
BRL
BRL
5
83%
460
82%
3%
1.62
4.86
BRL
BRL
11%
1:1