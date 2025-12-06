シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / EA Infinity Grid Trader by Caicai Trader
Thiago Lopes

EA Infinity Grid Trader by Caicai Trader

Thiago Lopes
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 15%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
460
利益トレード:
379 (82.39%)
損失トレード:
81 (17.61%)
ベストトレード:
184.00 BRL
最悪のトレード:
-226.00 BRL
総利益:
5 806.00 BRL (998 705 pips)
総損失:
-3 569.00 BRL (17 280 pips)
最大連続の勝ち:
93 (893.00 BRL)
最大連続利益:
893.00 BRL (93)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
2.71%
最大入金額:
6.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
47
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
1.38
長いトレード:
209 (45.43%)
短いトレード:
251 (54.57%)
プロフィットファクター:
1.63
期待されたペイオフ:
4.86 BRL
平均利益:
15.32 BRL
平均損失:
-44.06 BRL
最大連続の負け:
10 (-1 017.00 BRL)
最大連続損失:
-1 017.00 BRL (10)
月間成長:
15.04%
アルゴリズム取引:
83%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 595.00 BRL
最大の:
1 621.00 BRL (10.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.79% (1 621.00 BRL)
エクイティによる:
4.01% (599.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINZ25 342
WING26 106
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINZ25 697
WING26 310
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINZ25 8.5K
WING26 3.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +184.00 BRL
最悪のトレード: -226 BRL
最大連続の勝ち: 93
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +893.00 BRL
最大連続損失: -1 017.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GenialInvestimentos-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Este sinal apresenta resultados de alguns EA que crio e otimizo.


O EA funciona com qualquer ativo.

レビューなし
2025.12.18 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.06 21:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 21:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
EA Infinity Grid Trader by Caicai Trader
30 USD/月
15%
0
0
USD
15K
BRL
5
83%
460
82%
3%
1.62
4.86
BRL
11%
1:1
