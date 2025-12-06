SignauxSections
Thiago Lopes

EA Infinity Grid Trader by Caicai Trader

Thiago Lopes
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
213
Bénéfice trades:
170 (79.81%)
Perte trades:
43 (20.19%)
Meilleure transaction:
184.00 BRL
Pire transaction:
-226.00 BRL
Bénéfice brut:
2 828.00 BRL (334 205 pips)
Perte brute:
-2 526.00 BRL (12 065 pips)
Gains consécutifs maximales:
93 (893.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
893.00 BRL (93)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
172
Temps de détention moyen:
10 minutes
Facteur de récupération:
0.19
Longs trades:
103 (48.36%)
Courts trades:
110 (51.64%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
1.42 BRL
Bénéfice moyen:
16.64 BRL
Perte moyenne:
-58.74 BRL
Pertes consécutives maximales:
10 (-1 017.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-1 017.00 BRL (10)
Croissance mensuelle:
1.24%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 595.00 BRL
Maximal:
1 621.00 BRL (10.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 BRL)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINZ25 209
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINZ25 129
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINZ25 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +184.00 BRL
Pire transaction: -226 BRL
Gains consécutifs maximales: 93
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +893.00 BRL
Perte consécutive maximale: -1 017.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GenialInvestimentos-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Este sinal apresenta resultados de alguns EA que crio e otimizo.


O EA funciona com qualquer ativo.

2025.12.06 21:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 21:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
