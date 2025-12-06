- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
213
Bénéfice trades:
170 (79.81%)
Perte trades:
43 (20.19%)
Meilleure transaction:
184.00 BRL
Pire transaction:
-226.00 BRL
Bénéfice brut:
2 828.00 BRL (334 205 pips)
Perte brute:
-2 526.00 BRL (12 065 pips)
Gains consécutifs maximales:
93 (893.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
893.00 BRL (93)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
172
Temps de détention moyen:
10 minutes
Facteur de récupération:
0.19
Longs trades:
103 (48.36%)
Courts trades:
110 (51.64%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
1.42 BRL
Bénéfice moyen:
16.64 BRL
Perte moyenne:
-58.74 BRL
Pertes consécutives maximales:
10 (-1 017.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-1 017.00 BRL (10)
Croissance mensuelle:
1.24%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 595.00 BRL
Maximal:
1 621.00 BRL (10.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 BRL)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 BRL)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|WINZ25
|209
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|WINZ25
|129
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|WINZ25
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +184.00 BRL
Pire transaction: -226 BRL
Gains consécutifs maximales: 93
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +893.00 BRL
Perte consécutive maximale: -1 017.00 BRL
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GenialInvestimentos-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Este sinal apresenta resultados de alguns EA que crio e otimizo.
O EA funciona com qualquer ativo.
Aucun avis