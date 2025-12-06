- 자본
- 축소
트레이드:
530
이익 거래:
432 (81.50%)
손실 거래:
98 (18.49%)
최고의 거래:
184.00 BRL
최악의 거래:
-226.00 BRL
총 수익:
6 500.00 BRL (2 313 720 pips)
총 손실:
-4 776.00 BRL (23 315 pips)
연속 최대 이익:
93 (893.00 BRL)
연속 최대 이익:
893.00 BRL (93)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
2.71%
최대 입금량:
7.02%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
51
평균 유지 시간:
7 분
회복 요인:
1.06
롱(주식매수):
227 (42.83%)
숏(주식차입매도):
303 (57.17%)
수익 요인:
1.36
기대수익:
3.25 BRL
평균 이익:
15.05 BRL
평균 손실:
-48.73 BRL
연속 최대 손실:
11 (-1 055.00 BRL)
연속 최대 손실:
-1 055.00 BRL (11)
월별 성장률:
9.68%
Algo 트레이딩:
80%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 595.00 BRL
최대한의:
1 621.00 BRL (10.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.79% (1 621.00 BRL)
자본금별:
5.21% (782.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINZ25
|342
|WING26
|160
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINZ25
|697
|WING26
|65
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINZ25
|8.5K
|WING26
|740
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +184.00 BRL
최악의 거래: -226 BRL
연속 최대 이익: 93
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +893.00 BRL
연속 최대 손실: -1 055.00 BRL
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GenialInvestimentos-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Este sinal apresenta resultados de alguns EA que crio e otimizo.
O EA funciona com qualquer ativo.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
11%
0
0
USD
USD
14K
BRL
BRL
6
80%
530
81%
3%
1.36
3.25
BRL
BRL
11%
1:1