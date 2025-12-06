SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / EA Infinity Grid Trader by Caicai Trader
Thiago Lopes

EA Infinity Grid Trader by Caicai Trader

Thiago Lopes
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 15%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
462
Gewinntrades:
381 (82.46%)
Verlusttrades:
81 (17.53%)
Bester Trade:
184.00 BRL
Schlechtester Trade:
-226.00 BRL
Bruttoprofit:
5 818.00 BRL (1 162 915 pips)
Bruttoverlust:
-3 569.00 BRL (17 280 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
93 (893.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
893.00 BRL (93)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
2.71%
Max deposit load:
6.74%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
43
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
1.39
Long-Positionen:
210 (45.45%)
Short-Positionen:
252 (54.55%)
Profit-Faktor:
1.63
Mathematische Gewinnerwartung:
4.87 BRL
Durchschnittlicher Profit:
15.27 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-44.06 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-1 017.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 017.00 BRL (10)
Wachstum pro Monat :
27.30%
Algo-Trading:
82%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 595.00 BRL
Maximaler:
1 621.00 BRL (10.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.79% (1 621.00 BRL)
Kapital:
4.01% (599.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINZ25 342
WING26 106
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINZ25 697
WING26 310
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINZ25 8.5K
WING26 3.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +184.00 BRL
Schlechtester Trade: -226 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 93
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +893.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 017.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GenialInvestimentos-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Este sinal apresenta resultados de alguns EA que crio e otimizo.


O EA funciona com qualquer ativo.

Keine Bewertungen
2025.12.18 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.06 21:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 21:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
EA Infinity Grid Trader by Caicai Trader
30 USD pro Monat
15%
0
0
USD
15K
BRL
5
82%
462
82%
3%
1.63
4.87
BRL
11%
1:1
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.