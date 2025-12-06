- Прирост
Всего трейдов:
448
Прибыльных трейдов:
370 (82.58%)
Убыточных трейдов:
78 (17.41%)
Лучший трейд:
184.00 BRL
Худший трейд:
-226.00 BRL
Общая прибыль:
5 727.00 BRL (672 645 pips)
Общий убыток:
-3 501.00 BRL (16 940 pips)
Макс. серия выигрышей:
93 (893.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
893.00 BRL (93)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
2.71%
Макс. загрузка депозита:
6.74%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
100
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
1.37
Длинных трейдов:
205 (45.76%)
Коротких трейдов:
243 (54.24%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
4.97 BRL
Средняя прибыль:
15.48 BRL
Средний убыток:
-44.88 BRL
Макс. серия проигрышей:
10 (-1 017.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-1 017.00 BRL (10)
Прирост в месяц:
14.96%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 595.00 BRL
Максимальная:
1 621.00 BRL (10.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.79% (1 621.00 BRL)
По эквити:
4.01% (599.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINZ25
|342
|WING26
|98
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINZ25
|697
|WING26
|275
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINZ25
|8.5K
|WING26
|3.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GenialInvestimentos-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Este sinal apresenta resultados de alguns EA que crio e otimizo.
O EA funciona com qualquer ativo.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
15K
BRL
BRL
4
84%
448
82%
3%
1.63
4.97
BRL
BRL
11%
1:1