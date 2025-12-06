- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
213
Profit Trade:
170 (79.81%)
Loss Trade:
43 (20.19%)
Best Trade:
184.00 BRL
Worst Trade:
-226.00 BRL
Profitto lordo:
2 828.00 BRL (334 205 pips)
Perdita lorda:
-2 526.00 BRL (12 065 pips)
Vincite massime consecutive:
93 (893.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
893.00 BRL (93)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
172
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
103 (48.36%)
Short Trade:
110 (51.64%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
1.42 BRL
Profitto medio:
16.64 BRL
Perdita media:
-58.74 BRL
Massime perdite consecutive:
10 (-1 017.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 017.00 BRL (10)
Crescita mensile:
1.24%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 595.00 BRL
Massimale:
1 621.00 BRL (10.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 BRL)
Per equità:
0.00% (0.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINZ25
|209
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINZ25
|129
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINZ25
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +184.00 BRL
Worst Trade: -226 BRL
Vincite massime consecutive: 93
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +893.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -1 017.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GenialInvestimentos-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Este sinal apresenta resultados de alguns EA que crio e otimizo.
O EA funciona com qualquer ativo.
Non ci sono recensioni