Segnali / MetaTrader 5 / EA Infinity Grid Trader by Caicai Trader
Thiago Lopes

EA Infinity Grid Trader by Caicai Trader

Thiago Lopes
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
GenialInvestimentos-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
213
Profit Trade:
170 (79.81%)
Loss Trade:
43 (20.19%)
Best Trade:
184.00 BRL
Worst Trade:
-226.00 BRL
Profitto lordo:
2 828.00 BRL (334 205 pips)
Perdita lorda:
-2 526.00 BRL (12 065 pips)
Vincite massime consecutive:
93 (893.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
893.00 BRL (93)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
172
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
103 (48.36%)
Short Trade:
110 (51.64%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
1.42 BRL
Profitto medio:
16.64 BRL
Perdita media:
-58.74 BRL
Massime perdite consecutive:
10 (-1 017.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 017.00 BRL (10)
Crescita mensile:
1.24%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 595.00 BRL
Massimale:
1 621.00 BRL (10.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 BRL)
Per equità:
0.00% (0.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINZ25 209
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINZ25 129
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINZ25 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +184.00 BRL
Worst Trade: -226 BRL
Vincite massime consecutive: 93
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +893.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -1 017.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GenialInvestimentos-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Este sinal apresenta resultados de alguns EA que crio e otimizo.


O EA funciona com qualquer ativo.

Non ci sono recensioni
2025.12.06 21:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 21:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
