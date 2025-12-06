- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
213
Kârla kapanan işlemler:
170 (79.81%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (20.19%)
En iyi işlem:
184.00 BRL
En kötü işlem:
-226.00 BRL
Brüt kâr:
2 828.00 BRL (334 205 pips)
Brüt zarar:
-2 526.00 BRL (12 065 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
93 (893.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
893.00 BRL (93)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
172
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
103 (48.36%)
Satış işlemleri:
110 (51.64%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
1.42 BRL
Ortalama kâr:
16.64 BRL
Ortalama zarar:
-58.74 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 017.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-1 017.00 BRL (10)
Aylık büyüme:
1.24%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 595.00 BRL
Maksimum:
1 621.00 BRL (10.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 BRL)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINZ25
|209
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINZ25
|129
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINZ25
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GenialInvestimentos-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Este sinal apresenta resultados de alguns EA que crio e otimizo.
O EA funciona com qualquer ativo.
